La solidarité internationale à l'honneur à Dijon

Des associations étaient réunies ce samedi place du Bareuzai à Dijon pour alerter les Dijonnais sur la solidarité internationale, grande absente des débats de la présidentielle et des programmes des candidats.

4 associations (Oxfam, Secours Catholique, CCFD Terres Solidaires et Peuples Solidaires) ont tenu un grand stand et vendu des crêpes, malgré la pluie et le froid, pour inviter les Dijonnais à s'interesser aux propositions des candidats à l'élection présidentielle et surtout à la grande absente de tous les programmes : la solidarité internationale.

Sans la solidarité internationale, on ne peut rien faire de manière nationale

C'est pourtant avec elle qu'on résoudra les problèmes des Français estime Jean-Paul Champion. Pour le porte-parole de CCFD Terres Solidaires à Dijon les problèmes des Syriens, des Africains ne sont pas à des années lumières des préoccupations des Français, ici.

Les 4 associations ne font pas seulement alerter sur le manque de solidarité internationale. Découvrez les 15 propositions des associations pour prendre le parti de la solidarité.