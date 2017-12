Depuis mi-décembre, la Normandie a son propre Bus du partage, à Elbeuf. Ce dispositif est un lieu où les plus démunis viennent prendre un café et expliquer ce dont ils ont besoin, et où ceux qui ont trop peuvent donner.

Elbeuf, France

Le concept est né à Châteauroux il y a trois ans, et on compte désormais quatre bus comme celui-ci en France. Celui d'Elbeuf est place de la libération trois samedis par mois, entre 9h30 et 12h. On vous fait la visite.

Liste des besoins

Le bus n'étant pas suffisamment grand pour accueillir n'importe quel don, une liste des besoins est dressée sur la devanture de ce camping-car réaménagé. Ça peut être des besoins très précis émis par les plus démunis : un pantalon taille 42, une paire de chaussure en 38 ou des manteaux en 6 ans.

Les deux bénévoles, Réjane et Michèle, ont aussi établi une liste des besoins plus générale. Le bus d'Elbeuf n'a commencé qu'à la mi-décembre et n'a pas beaucoup de stock. A cette époque de l'année, il s'agit principalement de vêtements chauds, de manteaux, de chaussures et de couvertures.

Une rencontre humaine

Ce bus, ce n'est pas seulement un échange matériel, c'est aussi l'occasion aussi pour deux populations de se rencontrer, de discuter, de partage un café. Samedi 30 décembre, c'est par exemple Jean-Louis, une personne malentendante et dans le besoin, qui est passé au bus, et c'est Michèle qui l'a accueilli :

Les deux bénévoles, Réjane et Michèle, vous accueillent. © Radio France - Sixtine Lys

Vous pouvez retrouver la liste des besoins sur le site internet de Réflexe Partage.