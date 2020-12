Solidarité : le phénomène des "boites de Noël" pour les plus démunis gagne le Calvados

L'idée fait le tour de France et prend chaque jour un peu plus d'ampleur à l'approche de Noel. Concocter, dans une simple boîte à chaussures, un panier garni de cadeaux pour les plus démunis. A Caen, la Croix Rouge organise, avec succès, pour la première fois cette opération.

C'est la belle initiative solidaire du jour. La Croix Rouge de Caen a lancé l'opération "boites à cadeaux" pour les fêtes de fin d'années en partenariat avec le site associatif "Où trouver quoi à Caen". C'est une grande première, et les bénévoles de l'association assurent déjà que l'initiative sera renouvelée l'an prochain tant le succès est au rendez-vous. Le principe est simple, tout le monde a une boîte à chaussure qui traîne à la maison, il suffit de la remplir d'objets utiles qui apporteront un peu de bonheur à ceux qui sont plongés dans une extrême précarité. Avec, par exemple, des douceurs, des produits d’hygiène ou de beauté, ou des vêtements chauds. Il faut ensuite emballer votre boîte d'un papier cadeau et le tour est joué !

On est très surpris de ce succès

La Croix Rouge de Caen a déjà récolté plus de 1.400 boîtes et s'attend à en réceptionner au moins autant d'ici vendredi car des centaines de collégiens du département ont accepté de participer à cet élan de solidarité. "On est très surpris de ce succès" explique Claude Gauthier, le responsable de l'antenne caennaise de la Croix Rouge. Dans son bureau, Claude Gauthier n'a pas le temps de déposer une boite à cadeaux qu'une nouvelle arrive déjà.

Si toute la France le faisait, ça ferait des cadeaux pour tout le monde

Cette fois-ci c'est Gisèle, une retraité pleine d'énergie, qui fait don d'une petite boite à chaussure remplies de bonnes surprises. "J'ai vu à la télévision une jeune femme qui présentait cette initiative et qui disait 'si toute la France le faisait, ça ferait des cadeaux pour tout le monde' donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée." Et Gisèle a pris beaucoup de plaisir pour préparer sa boite à cadeaux : "J'ai mis une écharpe et des collants bien chauds, et puis un petit collier et des échantillons de produit de beautés." Sa boite rejoint les autres, une trentaine réceptionnées ce jour-là en une matinée seulement.

Si vous aussi vous souhaitez prendre part à cette opération solidaire, il faut se dépêcher. Il est possible de confectionner sa boite et de la transmettre à la Croix Rouge de Caen jusqu'à vendredi. Elle sera distribuée ensuite dans les prochains jours dans l'une des sept antennes de l'association d'aide humanitaire que compte le département du Calvados.