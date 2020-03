Solidarité : le Roazhon Celtic Kop récolte plus de dix mille euros pour les soignants

Solidaires, les ultras rennais avaient décidé dès le 18 mars de lancer une cagnotte pour apporter leur aide aux personnels hospitaliers du bassin rennais. En une dizaine de jours, plus de 500 personnes ont participé, permettant de récolter ce vendredi 27 mars au soir plus de 10 000€. La cagnotte est d'ailleurs toujours ouverte aux dons.

à lire aussi Coronavirus : le Roazhon Celtic Kop lance une cagnotte pour venir en aide au personnel hospitalier

Pour le moment, le Roazhon Celtic Kop distribue principalement des denrées alimentaires, pour améliorer le quotidien au travail du personnel hospitalier, et d'autres projets devraient rapidement voir le jour. Pour Julien, l'un des membres directeurs du RCK et qui gère l'aspect logistique de l'opération, "les personnels soignants sont très touchés de la solidarité, ils n'ont pas forcément toujours le sourire en ce moment, et tout ce qui peut leur faire du bien en ce moment est bienvenu, et on a l'impression de servir à quelque chose." Certains joueurs du Stade Rennais comme Adrien Hunou ont participé à la cagnotte. Le CHU de Rennes, le CHGR Guillaume Régnier et l'hôpital de Vitré ont déjà été livrés une première fois ce vendredi.

Le groupe de supporters du Stade Rennais est l'une des plus importantes associations d'Ille-et-Vilaine en nombre d'adhérents. Le RCK souhaite profiter de ce statut pour venir en aide, et ce n'est pas la première fois comme le rappelle Julien : "C'est une marque de fabrique du groupe ! C'est un petit effort à notre échelle, mais c'est une volonté ancrée dans le RCK. _La dernière fois on avait fait une cagnotte pour les attentats de Paris, on avait remis l'argent aux associations de victimes_. Hélas, on ne fait que ça dans les mauvais moments, mais cela prouve qu'on a un pouvoir de réaction et d'action important." A défaut de pouvoir supporter le club de cœur en ce moment, les fans rennais transmettent donc leur énergie à d'autres héros, qui eux aussi mouillent le maillot chaque jour.