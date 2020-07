Solidarité : le secours populaire de la Sarthe offre un moment d'évasion aux enfants malgré le Covid

Sac à dos sur les épaules, Yacine 6 ans, est prête pour " aller voir les animaux". Direction le Spaycific zoo ce matin avant une baignade dans le lac du domaine du Houssay, toujours à Spay. Un voyage de quelques kilomètres seulement mais une vraie bouffée d'oxygène pour Aziz, 8 ans. " Depuis le début des vacances, je reste à la maison. Je joue avec mon frère, sur le téléphone". Même chose pour Cher qui veut pouvoir s'évader après ce printemps confiné. " Le problème c'est que tout n'a pas ouvert à cause du confinement, alors jusque là, je restais chez moi". Un soulagement aussi pour Farida, une maman. " _Ils ont été confinés pendant plusieurs mois parce qu'on avait très peur du virus. Ils ont passé plus de temps que d'habitude sur internet_. Cela va enfin leur permettre de sortir parce que je n'ai pas les moyens de leur offrir des vacances". Même analyse de Fatou, une autre Maman. " Le confinement a été une période assez compliquée à vivre surtout quand on habite comme nous en appartement. Grâce au Secours populaire , les enfants vont pouvoir découvrir des endroits qu'ils ne connaissaient pas. Et au moins, eux aussi, auront quelque chose à raconter à la rentrée".

Fatou apprécie ces journées d'évasion organisées par le Secours populaire car elle n'a pas les moyens de payer des vacances à ses deux enfants Copier

A cause du Covid, finies les colos, place aux journées d'évasion

Avec le Covid-19, le Secours populaire a été contraint de revoir totalement son organisation. "D'habitude, les enfants partaient en colonie" rappelle Anne-Claude Pavet, la secrétaire départementale du Secours populaire de la Sarthe. "Ils partaient dans des familles qui les recevaient en vacances. Bien entendu, toutes ces structures n'ont pas pu être mises en place cette année donc nous avons organisé ces petits voyages à la journée". Spaycific Zoo et Zoo de La Flèche, base de loisir du Houssay ou celle de Marçon, une sortie à Terra Botanica à Angers..."Les enfants vont faire des choses variées et s'évader un peu"

45 % de familles aidées en plus depuis le début du confinement

Les enfants sont transportés par mini-bus; pas plus de dix par sortie pour respecter les gestes barrières. Si le port du masque n'est pas obligatoire pour les enfants de moins de douze ans, il est fortement conseillé. Le confinement a encore plus fragilisé les familles qui étaient déjà dans la précarité et jeté dans les bras de l'association de nouveaux bénéficiaires. " Nous avons eu 45% de familles nouvelles que nous avons aidées en leur distribuant notamment des colis alimentaires" explique Anne-Claude Pavet. " Je crains qu'avec le contexte social qui nous attend à la rentrée, on risque de garder beaucoup de ses familles".

Anne-Claude Pavet, la secrétaire départementale du Secours populaire de la Sarthe Copier

Le Secours populaire de la Sarthe organise des sorties à la journée pour les enfants jusqu'à 12 ans, cet été, tous les mercredis et samedi, jusqu'au 26 août. Renseignements au : 02 43 85 01 28 ou au contact@spf72.org