Solidarité : Les Amat'coeurs retrouvent la scène

La troupe de musiciens, chanteurs et danseurs remonte sur scène ce soir à La Suze après une année blanche à cause du Covid. Huit spectacles sont au programme jusqu'au 20 février. La recette sera entièrement reversée au Restaurants du Coeur

"On est heureux de retrouver la scène" ! Hélène fournier ne cache pas sa joie et son soulagement de retrouver le public après une année blanche à cause du Covid. Même si cette 20e édition du spectacle des Amat'coeurs a été tout sauf un long fleuve tranquille. " Tous les artistes ou presque ont attrapé le virus" note la metteur en scène. Ce qui a perturbé les répétitions. Et puis il y a eu les jauges levées au début du mois. Pas idéal pour lancer la billetterie.

Huit spectacles presque complets

470 spectateurs pourront finalement assister aux huit spectacles programmés d'ici le 20 février à la salle des fêtes de La Suze-sur-Sarthe. Toutes les places ou presque sont déjà réservées comme ce vendredi soir pour l'ouverture avec une salle qui affiche complet. Il faut dire que depuis la première édition en 2002, le spectacle a gagné en qualité et en notoriété. "On a commencé avec une bande son. Il n'y avait pas de danseurs, on utilisait des micros filaires, il n'y avait pas de décors". Aujourd'hui, le show mêle chant, danse, comédie avec cinq musiciens qui jouent en live. Bref, une version sarthoise du concert des Enfoirés.

45 000 euros reversés chaque année aux Restos du Coeur

Cette filiation est parfaitement assumée. "Jean-Pierre Fournier (l'ancien président de l'association) qui a eu cette idée il y a vingt ans, s'est dit : pourquoi, à notre échelle, on ne ferait pas quelque chose aussi ? Et voilà où on en est aujourd'hui". Des chanteurs, des danseurs, des musiciens, des costumiers, tous amateurs, ont rejoint l'équipe qui compte aujourd'hui 80 bénévoles.

La recette des spectacles est entièrement reversée aux Restaurants du Coeur. "Ces dernières années, _on a renversé en moyenne 45 000 euros aux Restos du coeur de la Sarthe_. Ce qui leur a permis, il y a deux ans, d'acheter notamment un camion frigorifique".

Une vingtaine de chanteurs, danseurs et musiciens sont sur scène - Amat'coeurs

C'est aussi pour cette raison que la troupe à plaisir à se retrouver après une année sans jouer. Les spectateurs sont fidèles. " Et ils ramènent du monde. C'est le bouche à oreille qui fait qu'on en est là aussi aujourd'hui" se réjouit Hélène Fournier. Le prix unique, 15 euros seulement, est attractif. Du coup, les huit spectacles sont déjà presque tous complets. Il reste une vingtaine de places à vendre pour les deux représentations de demain samedi (14h et 20h15).

Pour tout renseignement, il fait contacter les Amat'Coeurs soit par téléphone au 07 83 99 19 50 soit par mail contact@lesamatcoeurs.fr

