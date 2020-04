Solidarité : les clubs de plongée au secours des Ehpad ?

Un kit d’oxygénothérapie comprend une ou plusieurs bouteilles d’oxygène, un manodétendeur et un masque. Ce kit est utilisé par les clubs de plongée en cas de problèmes lors d’une plongée. Le plongeur ne respecte pas les paliers de décompression, remonte trop vite, souffre de problèmes respiratoires. Bref, sa vie est en danger et le temps qu’il soit évacué dans un Caisson Hyperbare, on utilise ce kit d’oxygénothérapie.

Avec le confinement, plus de plongée

. Les sorties en mer sont interdites, les kits sont remisés au fond du local du club. " Ils seraient bien utiles pour les Ehpad qui peuvent en manquer » déplore Fréderic Di Meglio. Ce médecin ORL à la retraite, président du Comité Paca de la Fédération Française d’études et de Sports Sous-Marin ( FFESSM ) discute alors avec un Directeur d’Ehapd, également plongeur à ses heures perdues, et l’idée de voir les clubs de plongée mettre à disposition leurs kits d’oxygénothérapies germe rapidement. Et il y a urgence parce que l’essentiel de l’oxygène médical est bien sûr réservé pour les hôpitaux …

Le Dr Frédéric Di Meglio, Président Comité PACA FFESSM Copier

Dans la région PACA, une convention-cadre a été élaborée pour sécuriser la chaine de solidarité entre les clubs de plongée et les Ehpad. D’abord, il y a une traçabilité du produit à respecter. Il faut aussi être sûr que l’Ephad dispose du personnel soignant capable d’utiliser les kits en attendant l’intervention des secours. Dans le Sud de la France, plus d’une quarantaine de clubs de plongée se sont manifestés. La Corse en compte plus du double ...