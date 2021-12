Solidarité : les dons des "Pères Noël Verts" se multiplient au Secours Populaire de Dijon

Noël approche à grand pas et les dons au Secours Populaire de Dijon se multiplient depuis le début de la semaine. La commune de Varois-et-Chaignot, la société Exco Socodec, le conseil municipal d'enfants de Dijon, voici quelques unes dernières actions menées au profit des enfants de foyers modestes.

Caroline du service « enfance et jeunesse » de la mairie de Varois-et-Chaignot accompagnée d’une quinzaine d’enfants

Les Côte-d'Oriens ont un grand cœur et on peut le constater depuis quelques jours à Dijon où les dons de cadeaux se multiplient pour que Noël n'oublie personne.

Les boîtes de Noël de Varois-et-Chaignot

Ce lundi 20 décembre, Caroline du service « enfance et jeunesse » de la mairie de Varois-et-Chaignot accompagnée d’une quinzaine d’enfants ont déposé le fruit de leur opération « boites de noël ». Elle a permis de collecter 110 boites, c’est une belle réussite pour des jeunes de 11 à 17 ans. Le Père Noël Vert est celui qui vient en aide au Père Noël Rouge.

Une collecte de jouets des experts comptables

La société Exco Socodec a également organisé une collecte de jouets auprès de ses salariés. Ce lundi, Alice, du service marketing communication et Sandra, des ressources humaines ont remis au Secours populaire le fruit de la collecte. Un bel élan de solidarité remercié par le Secours Populaire de Dijon qui rappelle que sa campagne des "Pères Noël Verts" continue.

Alice, du service marketing communication et Sandra, des ressources humaines de la société Exco Socodec - Secours populaire de Dijon

Le conseil municipal des Enfants de Dijon

Les jouets collectés à l’initiative du conseil municipal d’enfants de Dijon, ont également été remis à l'association caritative pour une distribution aux enfants de familles dijonnaises qui sont accueillis toute l’année.

Les jouets remis par le Conseil municipal des Enfants de Dijon - Secours Populaire de Dijon

Comment aider le Secours Populaire de Dijon ?

Les besoins ne se limitent malheureusement pas à Noël et on peut aussi aider le Secours Populaire et le Secours Populaire de Dijon en faisant des dons financiers.