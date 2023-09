Solidarité paysans 53, une association qui accompagne et défend les agriculteurs

Coralie Legendre et Jean-Claude Foubert de l'association "Solidarité paysans 53"

Jean-Claude Foubert, agriculteur à la retraite et Coralie Legendre, animatrice de l'association "Solidarité paysans 53", étaient nos invités dans l’émission "Bienvenue chez vous" entre 10h et 11h le lundi 11 septembre.

« La mission c’est d’apporter un soutien global de toutes les manières et pour tous les agriculteurs ».

Jean-Claude Foubert est agriculteur à la retraite et aujourd’hui accompagnateur bénévole de l’association. Comme beaucoup de paysans, il s’est dirigé vers ce métier pour travailler la terre, la faire fructifier et apporter un bien-être aux Hommes et à la planète. Force est de constater qu’il existe certains freins pour mener à bien cette mission. Selon l’association "Solidarité paysans 53", la difficulté première reste financière. Il existe plusieurs solutions pour y remédier. L’association débloque 70 % des situations.

"Il faut que l’on reprenne possession de notre exploitation, être maître de ce que l’on fait et pouvoir travailler autrement"

En 2023, la passion du métier est toujours au rendez-vous chez les jeunes, s’ajoute à cela une place importante de la partie administrative. Certains agriculteurs choisissent aussi de changer leurs pratiques pour avoir un meilleur revenu sur leurs exploitations.

L’isolement chez les agriculteurs reste encore un sujet, même en GAEC, il existe quelques fois des situations conflictuelles. Coralie Legendre, animatrice de l’association précise : "Parfois, certaines personnes ne voient que nous dans leur semaine, donc on essaie d’apporter ce petit souffle".

Pour contacter l’association "Solidarité paysans 53" : 02-43-69-90-32

https://solidaritepaysans.org/paysdelaloire/mayenne