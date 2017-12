Auxerre, France

La Caisse d'allocations familiale a versé près de deux millions d'euros au total l'an dernier pour les bénéficiaires de la prime de Noël dans l'Yonne. Le montant reste le même que l'an dernier : un peu plus de 152 euros pour une personne seule et jusqu'à 457 euros pour un parent isolé avec cinq enfants. La somme représente un petit plus bienvenu pour s'offrir un cadeau ou simplement vivre le quotidien avec un peu moins d'anxiété. Michel a 47 ans et il sait déjà comment il va mettre à profit sa prime : "Je vais m'offrir une friteuse et puis je vais m'acheter des pompes, avec le reste je paierai les factures qui vont arriver."

"Je vais pouvoir payer les factures qui vont arriver" - Michel

Marquée elle aussi par les épreuves de la vie, Brigitte garde le sourire. D'autant que cette prime de Noël, elle craignait de la voir disparaitre cette année : "Tous les jours j'allais regarder. Et puis quand j'ai vu que j'y avais droit, j'ai criée ouiiii."

"J'ai crié de joie quand j'ai vu que j'avais droit à la prime" - Brigitte

"La prime de Noël très attendue" Copier

Pour Brigitte qui touche 477 euros de RSA, cette prime est vitale, et elle connait exactement son montant : "152 euros, et avec çà je vais m'acheter du bois., ça tourne autour de 46 euros le stère, alors ça fait vraiment cher quand même."

Habitante de Sementron, au sud-est d'Auxerre, Brigitte n'a pas d’électricité, le bois pour elle, c'est vital pour lutter contre le froid : " J'aime bien le froid puisque j'y suis habituée , mais quand ça descend en dessous de 10, j'ai froid." Et à la veille de son anniversaire, cette prime de Noël, c'est un petit cadeau pour Brigitte qui pourra donc fêter Noël au chaud. Un plaisir d'autant plus grand que son fils sera cette année à ses côtés.