Solidarité : Dernier jour pour la cagnotte des pupilles des pompiers de Corse et d'ailleurs

A l'occasion de la grande parade des Pères Noël Motards 2021, la "FFMC DI CORSICA" a organisé cette cagnotte solidaire au profit des enfants des sapeurs-pompiers disparus ou en difficulté.

Lancée via la plate-forme participative LEETCHI, cette opération permet de recueillir des dons de particuliers afin de les reverser à cette œuvre en faveur des orphelins de pompiers dont un parent est décédé en service commandé ou hors service, et aux familles de sapeurs-pompiers dans le besoin. Elle sera clôturée ce 14 janvier.

Lien vers la cagnotte ICI.

"Chacun participe du montant qu'il souhaite. Tous les paiements sont sécurisés", précise l'antenne Corse de la FFMC. Les fonds seront reversé dans le cadre de la collecte nationale, ouverte toute l'année.

L' "Œuvre des Pupilles pour les Orphelins des sapeurs-pompiers de France" est une vieille institution, une association à but non lucratif créée le 27 mars 1926 et reconnue d'utilité publique depuis 1928. Pompiers et personnels administratifs des services d'incendies et de secours bénéficient, grâce à elle, de "la protection matérielle et morale des Orphelins et des familles des Sapeurs-Pompiers décédés en service commandé ou non".

Source : ODP