Un élan de solidarité pour une adolescente de Belfort atteinte de mucoviscidose

Joanny et sa mère Cathy ne s'attendaient pas à voir la cagnotte grimper si vite

Le compteur de la cagnotte en ligne n'a cessé de grimper depuis mercredi : pour Joanny, 13 ans, cette générosité signifie beaucoup. L'adolescente qui vit à Etueffont, près de Belfort, est atteinte de mucoviscidose. Depuis un an et demi, elle est scolarisée à la maison en raison de son état de santé, faute de pouvoir suivre les cours correctement au collège.

Son espoir pour adoucir le quotidien : un appareil respiratoire qui désencombre ses bronches, mais coûte plus de 6.000 euros. À peine lancée, la cagnotte de financement en ligne n'a cessé de se remplir de dons.

"Ça a été une surprise !"

"C'est une machine qui coûte 6.000 euros avec 1.000 à 2.000 euros de recharges par an, car le tuyau respiratoire ne peut pas être stérilisé au-delà d'une vingtaine d'utilisations", explique Cathy Debrai, la mère de Joanny. Elle qui n'envisageait même pas de lancer une cagnotte en ligne s'est laissée convaincre par des amis. "Le montant me paraissait tellement énorme, _c'est formidable de voir à quel point ça peut avancer_. Je ne m'y attendais pas, il y a encore beaucoup d'humanité sur terre", lance Cathy.

Même stupéfaction pour sa fille : "ça a été une _surprise de découvrir le montant_, surtout en si peu de temps, reconnait Joanny. Je n'ai vraiment aucun mot pour décrire cette sensation." Une de ses amies, également malade de la mucoviscidose, a déjà pu bénéficier de l'appareil respiratoire grâce à un financement participatif, notamment via son établissement scolaire. La professeure d'anglais de cette dernière, Emilie Barlier, a donc décidé de s'activer aussi pour Joanny : "elle est déscolarisée, il n'y a pas pu avoir la même solidarité, alors j'ai vite activé mon réseau ! On a eu un élan de solidarité assez exceptionnel sur tout le territoire de Belfort, par exemple avec le Lions Club ou le programmateur des Eurockéennes."

Permettre une rescolarisation

Joanny a déjà pu tester la machine pendant trois semaines chez sa kinésithérapeute. Pouvoir continuer, "ça changerait tout car ça pourrait m'aider vraiment au niveau des bronches et des encombrements." Sa mère a également vu le résultat : "dès la première utilisation, ça a fonctionné de suite ! De _voir ma fille monter les escaliers sans s’essouffler, c'était formidable_."

Au rythme auquel les dons affluent, la famille espère arriver à l'objectif des 7.000 euros nécessaires. "On espère que ça ne va pas s'essouffler, je pense toquer à quelques portes aussi, pourquoi pas du côté de notre commune", précise Cathy. "Si Joanny pouvait faire sa rentrée à l'école, pourquoi pas dans ma classe avec sa copine Luna, ce serait formidable", lance l'enseignante Emilie Barlier. Et pas question de s'arrêter là. Après les deux adolescentes, le prochain objectif serait de parvenir à financer le fameux appareil respiratoire pour Steven, un jeune papa lui aussi atteint de mucoviscidose.