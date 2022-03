Solidarité pour l'Ukraine : "surtout ne vous démobilisez pas maintenant"

Mila Popenko, c’est vous qui coordonnez et centralisez les dons au Hall 9 de l’île du Ramier à Toulouse avec les bénévoles. Les dons sont-ils toujours aussi importants ? ou ça commence à s’essouffler ?

Les dons commencent à diminuer. Mais les besoins ne font qu'augmenter. De plus en plus de personnes sont en situation de difficulté alimentaire. avec des villes toujours encerclées et des villes où les combats se mènent. La précarité s'installe dans certains endroits. Surtout ne vous démobilisez pas maintenant. Les gens ont encore besoin de vous. Vos dons sont importants. Ils sauvent des vies.

Il y a les dons des particuliers des gens comme vous et moi et puis il y a les gestes des entreprises… hier par exemple Newrest vous a donné des plateaux repas, c’est ça ?

C'est une nourriture qui se conserve suffisamment pour la livre et la distribuer. Un Don immense mais qui va partir très vite.

Comment sont acheminés les dons des Toulousains, et comment faire en sorte qu’ils arrivent vers ceux qui souffrent ?

Comme en 2014 et 2015 depuis Toulouse et d'autres villes de France, on achemine les dons jusqu'en Ukraine, on ne dépose pas nos dons dans les hubs sans voir où ils vont. C'est entre 1800 et 2500 euros (pour faire la route de Toulouse jusqu'en Ukraine ndlr). Mais les sociétés de transports ukrainiennes font un effort et on se débrouille parfois par nous même. On a des sociétés de transports toulousaines qui nous aident aussi comme "Jardel transport". Nous avons aussi besoin d'argent.

Comment se passe l'accueil des réfugiés ?

Les réfugiés ukrainiens arrivés dans la région sont logés dans plusieurs gymnases ouverts pour l 'occasion, il y a aussi les familles qui accueillent les Ukrainiens. Les gymnases c'est un transit, prévu pour 24/48h après les gens sont accueillis dans des familles. Puis les Ukrainiens obtiennent leur titre de présence en France qui leur permet de travailler. Trouver du travail comme cette Ukrainienne qui a obtenu un poste de remplaçant au collège de Labège (que l'on a entendu sur France Bleu Occitanie ce mercredi matin) n'est pas un cas isolé. La plupart des réfugiés sont des femmes, Ukrainiennes, et il y a des possibilités multiples : dans le domaine de la santé notamment, des infirmières, des chefs d'entreprise aussi et des personnes comme vous et moi qui peuvent faire tout type de travail.

INFOS PRATIQUES

La page Facebook de l'association : https://www\.facebook\.com/UkraineLibreToulouse/

Le Hall 9 de Toulouse sur l'Ile du Ramier change ses horaires d'ouverture : du mardi au samedi de 9h30 à 16h et le jeudi de 9h30 à 18h.