Solidarité Ukraine : Corsica Linea propose d'accueillir des réfugiés sur un ferry à quai à Marseille

La compagnie Corsica Linea propose d'accueillir des réfugiés ukrainiens sur son plus gros bateau à quai à Marseille. Des centaines de personnes pourraient vivre au quotidien à bord du Méditerranée.

Accueillir des réfugiés ukrainiens dans un ferry, accosté dans le port maritime de Marseille : c'est la proposition de la compagnie Corsica Linea. L'armateur corse propose de mettre à disposition Le Méditerranée, le plus grand ferry de sa flotte, pour accueillir les victimes de la guerre qui arrivent à Marseille. Le bateau de la compagnie, qui dessert normalement Alger, qui est désigné. Il dispose de 486 cabines avec coin toilettes et douche, ainsi que des espaces détente et une blanchisserie : de quoi assurer sur un même site le quotidien des familles qui y seraient logées. 1700 personnes peuvent ainsi vivre à bord.

Le bateau serait amarré sur le port de Marseille, probablement sur son quai habituel, à la gare maritime la plus proche du centre-ville, ce qui permettrait aux réfugiés de circuler facilement.

C'est l'État via la préfecture de Région qui gère le dossier. Le président de la Région Sud Paca Renaud Muselier est très favorable à ce projet de l'armateur corse. La Région qui gère les lycées et l'apprentissage prendrait d'ailleurs en charge la formation des jeunes Ukrainiens. De son côté, les représentants du Patronat s'engagent à trouver des stages voire des emplois à ces réfugiés. Avec l'été qui arrive, l'hôtellerie et la restauration sont notamment en recherche de saisonniers.