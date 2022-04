VIDÉOS - Solidarité Ukraine : le ferry Méditerranée reconverti en lieu d'accueil pour les réfugiés ukrainiens

Depuis le 29 mars, le PDG de la compagnie Corsica Linea, Pierre-Antoine Villanova, a mis à disposition le ferry Méditerranée, amarré à Marseille, près de la place de la Joliette. Le navire s'est ainsi transformé en lieu d'accueil pour les réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre et arrivent à Marseille.

Ce bateau peut accueillir jusqu'à 1.600 passagers dans quelque 500 cabines. C'est une reconversion et une nouvelle mission pour ce ferry à l'arrêt depuis deux ans, amarré à la digue du Large à Marseille et qui desservait habituellement le Maghreb. C'est le plus grand centre d’accueil de réfugiés de France, aujourd'hui, ils sont plus de 700 à bord.

Transformer un ferry en centre d'accueil

Pierre-Antoine Villanova, le directeur général de Corsica Linea, a mis à disposition son ferry Méditerranée. En trois semaines, le navire a été transformé pour permettre l'accueil des réfugiés, un projet développé avec la préfecture. Il explique la vitesse incroyable de cette réalisation "comme quoi, quand on a l'envie, quand il y a du sens à ce qu'on fait, quand on est tous convaincus que ce qu'on va faire, quelque chose de bon, on arrive à déplacer des montagnes incroyables."

Le commandant Adam du ferry Méditerranée vit une expérience exceptionnelle à la tête d'un bateau qui ne navigue pas et qui reste à quai. 80 marins se relaient à bord pour permettre le bon fonctionnement du navire et l'accueil de tous les réfugiés du mieux possible et en sécurité. Il a fallu transformer tous les panneaux de sécurité, d'évacuation, les traduire en ukrainien. Mais aussi faire un gros travail avec le Port autonome de Marseille pour créer des réseaux d'assainissement afin d'évacuer les eaux usées du bateau...

Les remerciements des familles, c'est la plus grande satisfaction du commandant, "on a beaucoup de regards, beaucoup de sourires. On a la langue qui est forcément une barrière. On a des interprètes qui sont là tous les jours, sept jours sur sept, qui nous aident à prendre contact. [...] Et en récompense, le sourire des familles, des mamans et des enfants. Pour moi, c'est la plus grande satisfaction en tant que commandant."

La vie à bord du ferry Méditerranée

Natalia, une mère de famille ukrainienne, installée en France depuis 2007, joue le rôle d'interprète sur le bateau. Elle raconte qu'"on vit ici comme dans une famille, comme dans un petit village en Ukraine, parce qu'on connaît tout le monde. On se dit bonjour, on partage les problèmes ici, sur le bateau, on partage tout ce qui se passe en Ukraine."

Nathalie Mehu, directrice du développement des crèches Babilou, a mis en place un dispositif sur, et autour du bateau pour l'accueil des enfants et les familles. Elle explique que "ce lieu a aussi une valeur thérapeutique pour les familles. Elle rompt l'isolement. Elles vont pouvoir parler entre elles. On va pouvoir les accompagner aussi dans de la prévention. Il est double. Ce lieu n'est pas seulement pour les enfants, il est aussi pour les familles."

