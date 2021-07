A Montélimar, un couple de buralistes fait un don de 300 euros à destination de trois EHPAD

Samedi 10 juillet, Jérôme et Catherine, buralistes à Montélimar, ont reversé un chèque de 300 euros au groupement hospitalier Portes de Provence. Cette somme, récoltée grâce à l'ouverture d'une cagnotte il y a un an, va être reversée aux trois EHPAD du groupement hospitalier Portes de Provence.

Après une année d'existence dans le bureau de tabac de Jérôme et Catherine, à Montélimar, la tirelire du Maryland a fini par être cassée. Samedi 10 juillet, le couple de buralistes a remis à la direction du groupement hospitalier Portes de Provence un chèque de 300 euros. Cette somme ira directement dans les caisses des trois EHPAD, la Manoudière, Les Portes de Provence et la maison de retraite de Dieulefit pour gonfler le budget animation.

Sessions karaoké

"C'est toujours mieux d'avoir deux activités dans la semaine plutôt qu'une, cela apporte un plus, explique Jérôme Casagrande. On sait très bien que dans certains EHPAD, ce n'est pas mirobolant." Son père étant lui-même résident dans une maison de retraite, le buraliste avait envie de faire un geste. L'idée lui est venue lors du premier confinement, lorsqu'il fallait fournir des autorisations de déplacement. "On avait plein de gens qui n'avaient pas la photocopieuse ou l'application donc ils venaient pour faire des photocopie. J'en sortais d'avance et les vingt centimes de photocopies, vous les mettez dans la boîte. Il y a des gens qui mettaient trois euros, cinq euros, ou la monnaie d'un paquet de cigarettes, d'un journal, ils mettaient ça dans la tirelire."

Petit à petit, la cagnotte s'est remplie. "Il y a des moments je ne pouvais plus mettre de pièces donc je vidais, je comptais, et je remplaçais pas des billets ! Cela prend moins de place, raconte Jérôme Casagrande en rigolant. J'ai donné trois cents euros, je n'ai pas l'impression que ce soit beaucoup, mais apparemment c'est déjà pas mal." Effectivement, c'est un coup de pouce non négligable pour le groupement hospitalier qui gère les trois maisons de retraite. Cela permettra de racheter du matériel, ou de proposer des activités aux 240 résidents, comme du karaoké. "Le budget pour 100 lits est limité à un peu plus de 1000 euros, expose Thierry Bayard, le directeur adjoint. Donc là c'est un vrai plus pour faire autant d'animations que l'on voudrait."

Tous les gestes de solidarités sont donc les bienvenus, la direction de l'hôpital de Montélimar lance un appel aux commerçants. Ceux qui le souhaitent peuvent se rapprocher de l'établissement.