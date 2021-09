Solidarité : un jeune migrant afghan accueilli dans un gîte berrichon en wwoofing

Et si le wwoofing était une solution pour accompagner et insérer les migrants qui arrivent en France ? C'est une pratique venue d'Angleterre, qui existe dans le monde entier depuis des dizaines d'années. Le principe est simple : accueillir des voyageurs dans une fermer, les nourrir et les loger, en échange de quelques heures de travail bénévole chaque jour.

Une bonne solution pour accompagner les migrants, dans l'attente de leurs papiers. C'est l'idée qu'a eu une éducatrice de l'association Audacia à Poitiers. "Elle a vu mon annonce, elle m'a demandé si ça pouvait m'intéresser, raconte David François, le gérant d'un éco-gîte au Péchereau, qui accueille régulièrement des "wwoofers" depuis des années. À ce moment-là, je n'avais personne donc je me suis dit pourquoi pas".

Jardiner, bricoler et apprendre la culture française

C'est ainsi qu'Armani Yosof est arrivé au Péchereau lundi 13 septembre. Depuis, il passe ses journées à bricoler et à jardiner. "C'est très bien ici, je travaille la salade, les tomates... C'est super", confie le jeune homme de 23 ans, dans un Français encore hésitant, mais avec un grand sourire. Il a quitté Kaboul et sa famille, pour fuir la guerre. Arrivé en France il y a quatre mois, il est actuellement sous le statut de la protection subsidiaire.

ÉCOUTEZ - Le reportage sur cette initiative solidaire au Péchereau Copier

"Il a taillé une haie de forsythia. Il a arraché des pommes de terre. Il a ramassé des tomates et on a fait du jus de tomate, explique David François. En ce moment, il fait un peu de mécanique automobile parce que j'ai besoin de démonter une voiture. Je me suis dit que j'allais lui montrer et il comprend super vite". Des moments de partage et de solidarité qui permettent aussi à Armani Yosof de découvrir la vie en France. "Les gens sont très gentils ici, la France c'est tranquille", confie le jeune homme.

Il me donne un coup de main. Et en échange, il est logé, nourri et il apprend la culture française et la langue

"C'est une façon d'apporter ma contribution pour accueillir et insérer des migrants, puisqu'ils sont a priori voués à rester, donc il faut tout faire pour les insérer, ajoute le gérant de l'éco-gîte. Plutôt qu'ils errent un peu à droite, à gauche, qu'ils n'aient rien à faire, je me suis dit qu'il y avait des activités à faire ici. La France est une terre d'accueil, terre d'asile. Il ne faut pas seulement le dire, il faut le pratiquer. C'est ce que je fais, je fais ma part d'humanité, c'est comme ça qu'on va vers une société plus solidaire. J'espère que ça donnera des idées à d'autres".

Le jeune homme envisage de rester plusieurs semaines. L'occasion pour lui de faire découvrir, à son tour, sa culture. Amateur de cuisine, il prévoit de faire découvrir à ses hôtes les spécialités afghanes à base de poulet.