Solidarité : une cinquantaine de réfugiés accueillis par la ville de Bidart

La population de Bidart va augmenter d'une cinquantaine d'habitants au moins jusqu'au 20 février. Et pour cause, à partir de ce jeudi, elle va accueillir des réfugiés issus des camps du nord de la France. "Les services de l'état et de la préfecture cherchaient des sites sur lesquels il est possible de les héberger", explique le maire de Bidart, Emmanuel Alzuri. "Ils ont sondé un établissement de la ville qui accueille des colonies de vacances, se sont mis d'accord avec lui et nous ont consulté ensuite. Nous avons accepté, il s'agit de faire preuve d'humanité." Les réfugiés seront donc logés au centre Bi-Izarrak, mais cet accueil se fera sous certaines conditions.

"Pas à n'importe quel prix"

Malgré l'enthousiasme manifeste des Bidartars, hors de question que cet accueil se fasse "à n'importe quel prix" révèle Emmanuel Alzuri. "La priorité reste les Bidartars. C'est pour cela qu'il y a une date butoir, le 20 février." Soit un délai d'un mois, pour voir comment se passe la cohabitation entre les habitants de Bidart et les réfugiés. "Je crois sincèrement que cela va bien passer, affirme l'édile. Mais dans le cas contraire, le 20 février, on arrêtera tout." Une manière de garder la main sur cette "situation". Et même si Emmanuel Alzuri reconnaît qu'il faudra peut-être se faire violence pour franchir le cap, il affirme garder la certitude que cette initiative sera une réussite.

Les Bidartars déjà prêts à aider

Pour la mairie comme pour les habitants de Bidart, cet accueil relève de bon sens et du devoir de faire preuve d'humanité. "Il était temps de cesser de regarder ce qu'il se passe ailleurs et d'agir pour aider" opine Emmanuel Alzuri. "Moi, je dis bravo" sourit Pascale, à deux pas de la mairie de la ville. "Il faut bien qu'ils aient un endroit où dormir, si je pouvais j'en prendrais même chez moi" avance Pierre, venu fouiller à La Gratuiterie.

Dans cette boutique associative, où rien ne s'achète mais où tout se troque, Isabelle, bénévole est déjà prête à aider. "Il y a de tout ici, il n'y a plus qu'à nous donner leurs mensurations, et nous les aiderons bien volontiers." Un élan de solidarité sur lequel aurait parié Emmanuel Alzuri : "en Basque, Bidart s'appelle Bidarte, ce qui signifie, "carrefour", où toute sorte de gens peuvent se croiser. Notre ville était toute indiquée pour cet accueil."