Trois camions vauclusiens partent chargés de dons pour la Roya et de la Vésubie

Les pompiers vauclusiens ont envoyé des renforts dans les Alpes Maritimes à l'occasion des intempéries meurtrières qui ont frappé les vallées de la Vésubie et de la Roya il y a 10 jours. Ils ont plongé au cœur de l'action, mais aujourd'hui c'est la solidarité du cœur qui parle.

Un camion de 19 tonnes

Avec le soutien du Service Départemental d'Incendie et de Secours, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers a organisé une collecte de dons destinés aux sinistrés des Alpes-Maritimes. Les professionnels, les volontaires, les retraités tous ont été contactés par les 51 amicales que compte le département et ils ont offert de quoi remplir un camion.

L'émotion a provoqué une réaction généreuse

A bord du convoi un équipage de 5 personnes membres de la réserve citoyenne et pompiers de l'union. Les pompiers ne partent pas seul puisqu'un camion affrété par une association de Caderousse les rejoint pour faire la route ensemble.

Trois camions pour les Alpes Maritimes

Et ce mercredi matin un troisième camion part pour les Alpes Maritimes. Celui-ci quitte Cavaillon à 10 h 30 chargé de dons récoltés sur le marché d’intérêt national. Ce semi-remorque contient 33 "palettes Europe" chargées de fruits et légumes, d'eau, de pâtes et des produits de première nécessité.

Une subvention départementale

De nombreuses communes se sont associées à ces récoltes de dons, en particulier celles qui ont été touchées par les inondations qui n'épargnent pas non plus le Vaucluse, de Vaison-la-romaine en 1992 à Pertuis l'an dernier. Dans sa prochaine séance publique le conseil départemental doit adopter le principe d’une subvention en faveur des Alpes Maritimes sinistrées.