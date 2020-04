Coronavirus : l'ONG Solidarités Internationales rend l'eau accessible dans les bidonvilles franciliens

Se laver régulièrement les mains reste une des armes les plus efficaces pour lutter contre la propagation du coronavirus. Un geste simple qu'il peut être très difficile à réaliser quand l'eau manque. Solidarité Internationales se mobilisent dans les bidonvilles de la région parisienne pour apporter le précieux liquide.

Des mesures habituellement mises en place sur les terrains de guerre

"Il y a des personnes qui n'ont accès ni à l'eau ni au savon et pour eux les gestes barrières sont très compliqués", explique Alexandre Giraud, directeur général de l'ONG et invité, ce jeudi, de France Bleu Paris. "On installe des rampes de distribution d'eau en se connectant sur les points publics et l'on distribue du savon ou des kits d'hygiène. Ce sont des actions assez simples que l'on a l'habitude de mener sur les terrains de conflits."

L'ampleur de la crise a poussé l'ONG à réagir. "Ce qui est étonnant, c'est qu'on travaille sur des terrains de grandes crises humanitaires et on a senti qu'on avait une responsabilité à intervenir en France, à côté de chez nous", explique le directeur de Solidarités Internationales.