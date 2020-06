Solidays : après l'annulation du festival, Solidarité Sida appelle aux dons, une première dans son histoire

Pas de Solidays cet été. Comme la très grande majorité des événements culturels, l'association Solidarité Sida a dû renoncer à son festival de musique, qui devait se tenir du 19 au 21 juin.

Cela représente un manque à gagner énorme pour l'association qui lance, pour la toute première fois de son histoire, un appel à la mobilisation pour trouver des fonds. Le président de Solidarité Sida et de Solidays, Luc Barruet, en appelle à la générosité sur France Bleu Paris ce jeudi 11 juin.

1 million d'euros à trouver

"Avec l'annulation de Solidays, Solidarité Sida a perdu 70 % de ses ressources, soient 3,2 millions d'euros, détaille Luc Barruet. Cet argent, on le cherche depuis la mi-avril et l'annulation du festival. Heureusement, avec l'aide de l'Etat, des collectivités et des partenaires privés, on a trouvé un peu plus de 2 millions. Il nous reste donc 1 million à trouver".

Cet argent doit permettre de financer plus d'une centaine de programmes de lutte contre le Sida, y compris à l'international : "On accompagne certaines associations depuis dix ou quinze ans en Afrique. Les associations y sont parfois les seules à pouvoir dépister, apporter une prise en charge à 500 kilomètres à la ronde, explique Luc Barruet. Si elles perdent leurs ressources malheureusement, les programmes ne pourront pas continuer."

Sans ressources, certains programmes de lutte contre le Sida ne pourront pas continuer - Luc Barruet, président de Solidarité Sida

Malgré l'annulation du festival, "on reste très concentrés sur cet enjeu financier", ajoute le président de Solidarité Sida, qui a tout de suite exclu toute déclinaison de Solidays sur Internet, comme ont pu le faire certains autres festivals : "Pour ceux qui connaissent Solidays, c'est un festival qui se vit, physiquement et pas forcément de manière digitale. On préfère donc consacrer notre temps à la recherche de cet argent et ensuite, on se penchera sur 2021. La priorité n'est pas d'animer la communauté Solidays, mais de trouver les euros qui nous manquent", conclut Luc Barruet.

Comment faire un don ?

Si vous souhaitez apporter un coup de pouce à Solidarité Sida, quatre options sont possibles, en vous rendant sur le site solidays.com

Si vous avez un billet Solidays, vous pouvez ne pas en demander le remboursement ; vous pouvez aussi acheter sur la boutique du festival, mais aussi faire un don en ligne, tous les mois ou ponctuellement.

Luc Barruet est conscient de ne pas être le seul représentant d'association à appeler à la générosité après la crise sanitaire : "Mais ce n'est pas dans notre ADN, c'est la première fois en 28 ans que nous appelons aux dons. Les gens peuvent ainsi être certains que les programmes que nous soutenons sont des choses au plus près des besoins des malades" du Sida.