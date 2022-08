Solitude : L'été de tous les dangers pour les personnes âgées en Côte-d'Or

Dans son appartement avenue de l'Ouche à Dijon, Monique Beau, 88 ans, reçoit Stéphane, ce jeudi 11 août. Stéphane, c'est l'un des deux bénévoles de l'association Petits frères des pauvres qui lui rendent visite régulièrement, une fois par semaine depuis trois ans. "Toujours avec le sourire", confirme-t-elle, même si après tout ce temps, il refuse toujours de l'appeler Monique.

On discute un quart d'heure, et après on joue !

Une présence réconfortante, tout particulièrement dans cet été caniculaire : la vieille dame vit volets fermés, au son du ventilateur installé dans sa petite cuisine. "Je sors en fauteuil roulant", précise-t-elle, "mais pas souvent, quand je vais chez le médecin". Sur la table, le thermomètre indique 29 degrés, mais Monique relativise : "il ferait sans doute plus chaud dehors, alors c'est mieux de rester à l'intérieur."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour le reste, le quotidien de Monique se résume à recevoir les courses commandées sur internet par sa fille de 70 ans, et les aides-soignants deux fois par jour. "Ils restent un quart d'heure, et puis ils s'en vont. Tandis qu'avec Stéphane c'est une heure, parfois plus. On discute un quart d'heure, et après on joue !" Stéphane acquiesce : "au Triominos elle est très forte, elle gagne tout le temps !"

Pas besoin de rester longtemps pour comprendre qu'une belle confiance s'est tissée au fil du temps entre ces deux-là. "On peut dire qu'il y a une certaine complicité", confirme le bénévole, "c'est une dame agréable, chaleureuse, simple, je prends beaucoup de plaisir à venir la voir".

Chasseurs de solitude

Des scènes comme celle-ci, il s'en joue des dizaines chaque semaine à Dijon et en Côte-d'Or, grâce à un réseau de volontaires qui acceptent de donner une heure de leur temps. Mais ce n'est plus suffisant : "la région Bourgogne-Franche Comté est, avec les Pays de la Loire, le territoire qui compte le plus de personnes âgées en situation de mort sociale (5% contre 3% au niveau national)", affirme David Merlo, coordinateur régional chez Petits frères des pauvres. Par ailleurs, "43% des Bourguignons-Francs Comtois se sentent seuls", là aussi c'est bien plus que la moyenne en France, 33%.

L'association lance donc un appel cet été : elle recherche des "chasseurs de solitude", explique David Merlo : On invite les citoyens à essayer de repérer dans leur entourage, leur voisinage, des personnes âgées qui seraient seules, et à leur mettre une petite carte postale. Ils peuvent télécharger un kit tout prêt, une carte postale ou une affichette si c'est un immeuble, avec leurs coordonnées, et proposer de venir les rencontrer, de boire un café. C'est vraiment quelque chose qui nous aiderait beaucoup pour lutter contre ce fléau, qui s'est renforcé drastiquement, notamment avec le covid.