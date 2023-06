Solstice du Millénaire : "un hommage au joyau architectural" qu'est le Mont-Saint-Michel

C'est un spectacle présenté comme le point d'orgue des festivités consacrés aux 1.000 ans de l'abbatiale du Mont-Saint-Michel. Baptisé "Le Solstice du millénaire", un son et lumière gratuit est projeté sur la Merveille à partir de ce vendredi 23 heures. Une succession de tableaux pendant dix minutes qui sera diffusé toutes les demi-heures jusqu'à une heure du matin.

Un spectacle proposé par le studio lyonnais Ateliers BK. C'est d'abord un défi technique sur un site monumental. Il a fallu un peu plus de deux mois de travail pour mettre sur pied ce son et lumière. "On a installé des containers avec 36 vidéoprojecteurs à l'intérieur. On a aussi une installation lumière sur le bas des remparts du Mont, sur la terrasse et au sein du chœur de l'abbaye tout en haut", souligne Jessica Guichard, la directrice de production, invitée de France Bleu Cotentin ce vendredi. Mais sur un monument classé comme le Mont, on ne fait pas n'importe quoi : plusieurs réunions ont eu lieu avec le centre des Monuments historiques, avec la Drac, etc. "Mais tout le monde a joué le jeu. Ce qu'on proposera sera donc la quintessence d'un travail commun, artistique, technique et qui va susciter une grande émotion", ajoute la directrice de production.

Des moments contemplatifs

Un studio qui ne cache pas sa fierté de réaliser ce spectacle. "Mille ans, ce n'est pas rien. Il a fallu trouver les différents sujets à aborder. On projette sur 17.000 mètres carrés environ de contenu. On a voulu montrer comment ce joyau pouvait évoluer. quelles transformations subies, comment il a résisté au temps, les éléments qui ont pu le façonner. Et surtout avoir un langage qui permette de rayonner auprès du public, du monde. Il fallait rendre hommage à la beauté architecturale du lieu", précise Jessica Guichard.

Une trentaine de vidéoprojecteurs ont été installés pour diffuser ce spectacle - Studio Ateliers BK

Dix minutes qui ne seront pas seulement une fresque historique. "On a voulu mettre de la singularité, de la poésie, de l'émotion. Il y aura aussi des moments très contemplatifs. Il faut arriver à s'immerger dans la baie et dans le lieu. C'est une œuvre lumière avec des montées, des couleurs, des effets. On souligne l'architecture, on vient mettre en lumière des détails", souligne la directrice de production.

Parkings gratuits dès 18h30

Alors, où se positionner pour être aux premières loges du spectacle ? Il est visible du pied des remparts au barrage sur le Couesnon. Une bande sonore sera accessible uniquement au pied du Mont pour rendre cette expérience encore plus immersive. "La prouesse qu'on a réalisée, c'est de la concevoir de près, de loin, de côté. Le cadre est juste magnifique. Le meilleur spot ? La passerelle peut-être", explique Jessica Guichard. L'établissement public du Mont-Saint-Michel encourage "fortement les visiteurs à organiser leur venue ce vendredi à partir de 18h30 lorsque les parkings deviennent gratuits, afin de profiter du site en toute sérénité. Une balade nature est proposée à 20 heures tandis que des restaurants retardent leur ouverture pour que chacun profite à son rythme lors de cette soirée exceptionnelle".

En plus des stationnements classiques, plusieurs parkings ont été mis en place :

Hippodrome de Moidrey (45 minutes à pied)

Salle des fêtes de Beauvoir (30 minutes à pied)

Route des Moulins

Aucune navette spéciale ne fera la liaison entre les parkings et le Mont. La circulation des navettes "Passeur" continue, mais elle sera possiblement modifiée en cours de soirée en fonction de la fréquentation. Pas d'accès vélo au-delà du barrage. Une partie des ruelles du Mont Saint-Michel sera interdite d'accès pour raison de sécurité, mais la rue principale reste ouverte.