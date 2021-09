Somaya, réfugiée afghane à Nîmes : "Je suis soulagée d'être ici"

Depuis son départ de Kaboul, Somaya y pense nuit et jour. Avec la prise du pouvoir par les Talibans, son destin a bien failli basculer. Son père l'a encouragé à partir. "C'est horrible pour les Afghans restés sur place, explique-t-elle. Surtout pour les femmes. Elles n'ont plus le droit de travailler, ni de sortir de chez elle. Et ça ne changera plus maintenant…" Le bruit des bombes, des kalachnikovs, les visages des Talibans. Tout cela est encore très frais dans sa mémoire. Somaya en porte les stigmates sur son visage, marqué par la fatigue et l'angoisse.

Là-bas, les Talibans disent que nous sommes de mauvais musulmans. Ils coupent la tête des opposants. Ils font exploser des universités, ils tuent des étudiants. Ils attaquent le pays tout entier.

Un véritable parcours du combattant pour obtenir des papiers

Après avoir retrouvé son mari en France il y a deux semaines, Somaya pensait avoir fait le plus dur. Mais depuis, c'est un long calvaire administratif. Son visa vient d'expirer : elle se trouve donc en situation irrégulière. Julie Huou, la fondatrice de l'AMI (l'Association pour les Migrants, à Nîmes), fait tout son possible pour l'aider. Elle ne sait plus à quelle porte toquer : "Il y a beaucoup de choses très floues. Je pense que les mêmes services locaux de l'Etat ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Pour Somaya, c'est terrible. Elle vient de quitter sa famille, son pays. Toutes ces complications rajoutent des traumatismes supplémentaires."

De son côté, Somaya essaye de garder la tête haute tant bien que mal. Son avenir ? Elle l'envisage en France, et nulle part ailleurs. Hors de question de retourner en Afghanistan. Son rêve ? Que sa famille la rejoigne : "Je veux qu'ils viennent. Je pleure tous les soirs en pensant à eux."