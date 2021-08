Covid-19 : 123 établissements samariens vont proposer la vaccination aux 12-17 ans, dit la directrice de l'ARS

123 établissements scolaires, collèges et lycées, de la Somme vont proposer la vaccination anticovid aux élèves de 12-17 ans, a indiqué Hélène Taillandier, la directrice de l'Agence régionale de Santé dans la Somme. Invitée de France Bleu Picardie ce lundi, Hélène Taillandier explique que "trois options sont retenues : on peut avoir un centre de vaccination qui se déplace dans un collège ou lycée, par exemple dans le gymnase, pour vacciner. Les autres établissements scolaires alentour ont été reliés aux mêmes centres de vaccination, iront dans ce collège. Deuxième option : les collégiens et lycéens seront acheminés en car sur le mode de la sortie scolaire vers le centre de vaccination. Enfin, on a des centres de vaccination qui ont des équipes mobiles et qui iront dans chacun des établissements scolaires, notamment en milieu rural", détaille la directrice départementale de l'ARS.

Cette campagne dans les établissements scolaires va démarrer le jeudi 2 septembre à Saint-Valery

Il n'y a aucune obligation de faire vacciner son enfant âgé entre 12 et 17 ans, mais Hélène Taillandier souligne qu'une "_information est faite par les établissements auprès des familles_. Vous avez un courrier qui explique ce que l'on propose, vous avez le modèle d'autorisation parentale puisqu'il faudra au moins l'autorisation d'un des deux parents ainsi que le questionnaire pré-vaccinal". Il faudra aussi amener la carte vitale sur laquelle le jeune est enregistré, car ceux qui ont moins de 16 ans n'ont pas encore leur carte personnelle. Cette campagne démarre jeudi 2 septembre après-midi au collège de Saint-Valery-sur-Somme ; puis le lundi 6 septembre dans un lycée de Montididier, ou encore le mardi 7 septembre à La Cité Scolaire à Amiens. Pour l'heure, un peu plus de 7 jeune de 12-17 ans sur 10 est vacciné dans la Somme.

Troisième dose pour les résidents des Ehpad autour du 10 septembre

Dans les Ehpad, les résidents pourront bientôt recevoir leur troisième dose de vaccination anticovid, autour du 10 septembre. "On est prêts, on a les doses. Cette troisième dose, c'est le médecin traitant qui va la proposer après un entretien avec la personne âgée." Par ailleurs, Hélène Taillandier rappelle que "toutes les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes immunodéprimées seront éligibles à cette troisième dose. Il faut regarder la date de notre deuxième injection, ajouter six mois et à ce moment-là, prendre rendez-vous pour la troisième dose", indique la directrice de l'ARS dans la Somme.

On est prêts, on a les doses pour faire les troisièmes injections dans les Ehpad autour du 10 septembre

Par ailleurs, Hélène Taillandier indique tirer un bilan positif du Vaccinocar, ce centre mobile qui a sillonné cet été l'est de la Somme pour vacciner les populations isolées. Des opérations vont bientôt avoir lieu à Amiens pour les étudiants, notamment dans les résidences Crous. Mais ce bus s'arrête mi-octobre, "après cette date, ce qu'on espère, c'est avoir une vaccination majoritaire au niveau de la ville. Donc chez les médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers qui disposent de doses de vaccin", détaille Hélène Taillandier.

"Les 3/4 de la population ont leur schéma vaccinal complet dans la Somme"

A quelques jours de la rentrée scolaire, l'épidémie reste plutôt maîtrisée dans la Somme avec exactement "77 cas pour 100.000 habitants. Mais il y a un an, on était à peine à 30 cas... Ceci dit, on est bien vaccinés : les trois-quarts de la population ont leur schéma vaccinal complet. Les jeunes de 12-17 ans sont à 71 % à avoir eu au moins une première dose. Donc, effectivement l'épidémie se stabilise mais il faut effectivement toujours rester vigilant et respecter les gestes barrières", conclut la directrice de l'ARS dans la Somme.