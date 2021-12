Somme : avec les nouvelles jauges, quels changements pour les évènements recevant du public ?

Des rassemblements en plus petit comité pour lutter contre l'épidémie de Covid. Le gouvernement l'a annoncé lundi soir : les jauges sont abaissées dans les lieux rassemblant du public : 5.000 personnes dans les rassemblements en extérieur, comme dans les stades par exemple et pas plus de 2000 personnes dans les espaces fermés, comme les salles de spectacles. Ces mesures seront applicables dès le lundi 3 janvier, et pour au moins trois semaines. France Bleu Picardie vous propose un tour d'horizon des évènements perturbés dans la Somme.

Spectacles reportés au Zénith d'Amiens

Ce mardi 28 décembre, le Zénith d'Amiens a annoncé à France Bleu Picardie le report de trois spectacles prévus courant janvier : c'est le cas des concerts de Dadju et d'Orelsan ainsi que du ballet Casse-Noisette. "Les billets restent valables, on demande juste un peu de patience aux spectateurs car nous devons faire le point", assure Céline Garnier, directrice du Zénith d'Amiens. Pour l'instant, on connaît seulement la nouvelle date pour le concert d'Orelsan : le rappeur l'a annoncé lui-même, ce sera le 25 avril prochain au lieu du 21 janvier.

A Mégacité, pour le moment pas d'annulation pour janvier 2022. Le parc expositions doit accueillir le salon du lycéen et de l'étudiant les 7 et 8 janvier - la direction de Mégacité et l'organisateur vont échanger en début de semaine prochaine pour savoir comment s'organiser.

Billetterie limitée chez les Gothiques d'Amiens et à l'ASC

Des changements sont à prévoir aussi du côté des rencontres sportives. Au Coliséum d'Amiens, 2.000 spectateurs seulement pourront assister à partir du 3 janvier aux matches à domicile des Gothiques contre 3.200 actuellement. Le club de hockey sur glace ne mettra en vente que 1100 billets pour les rencontres à domicile début janvier, "car 900 places sont déjà réservées aux abonnés et aux partenaires des Gothiques d'Amiens", souligne le président du secteur professionnel des Gothiques Patrick Letellier.

Du côté du stade de la Licorne, pour ne pas dépasser la jauge des 5.000 personnes autorisées dans le stade, l'Amiens SC a bloqué la billetterie pour les prochaines rencontres à domicile : contre Ajaccio le 8 janvier et contre Guingamp le 22 janvier. "Avec les abonnés, les VIP, les joueurs et l'encadrement, ainsi que la sécurité, nous atteindrons facilement 4700 places pourvues", indique le vice-président de l'ASC, Luigi Mulazzi.