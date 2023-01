Somme : des cas de grippe aviaire détectés à Amiens et Corbie

Une zone de contrôle temporaire (ZCT) est mise en place dans un rayon de 20 kilomètres autour des communes d'Amiens et de Corbie, selon un arrêté de la préfecture de la Somme, après la découverte de cas de grippe aviaire chez des mouettes. Environ 230 communes sont concernées.

Les premiers oiseaux morts ont été découverts le 27 décembre, au parc de la Hotoie à Amiens. Une autre mouette a ensuite été découverte à Corbie deux jours plus tard, le 29 décembre. Des mesures ont été mises en place, pour au moins 21 jours. Les volailles doivent être mises à l'abri. L'alimentation et l'abreuvement doivent être protégés. "Un système de désinfection des véhicules et des personnes en entrées et sorties de la la zone professionnelle" doit être mis en place, tout comme un protocole spécifique pour "l'introduction des matériels et autres intrants en élevage".

"Les mouvements de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance des exploitation de volailles ou d'oiseaux captifs sont à limiter autant que possible", poursuit l'arrêté préfectoral, que France Bleu Picardie a pu se procurer, reproduit en intégralité à la suite de cet article. Dans les élevages, des autocontrôles doivent être effectués chaque semaine.

Des restrictions pour les appelants

Pour les appelants, des limites sont décidées. Pour les détenteurs de catégorie 1 : "transport de 30 appelants "nomades" au plus et respect respect des mesures de biosécurité, les appelants doivent tous provenir du même lieu de détention, utilisation des appelants "nomades" d'un seul détenteur", absence de contact entre appelants "résidents" et appelants "nomades"", est-il indiqué dans l'arrêté préfectoral. Attention, pour les détenteurs des catégories 2 et 3, le transport est interdit. L'utilisation des appelants "résidents" qui sont sur place est possible. Le don et la vente des gibiers à plumes sauvages sont interdits dans la zone.

