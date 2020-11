Somme : des chasseurs au gibier d'eau bravent le confinement pour aller à la hutte

Ils vont finalement pouvoir traquer le gros gibier même pendant le confinement. La préfecture de la Somme a décidé jeudi soir d'accorder une dérogation pour chasser les sangliers et autres cerfs, les espèces qui peuvent détruire les cultures agricoles. Oui à cette chasse dite de régulation en revanche c'est non pour une dérogation pour celle dite de loisir.

Ce qui veut dire que les 13 000 chasseurs au gibier d'eau de la Somme n'ont pas le droit de sortir le fusil. La colère est vive dans leurs rangs et l'interdiction est loin d'être respectée. Ce jeudi soir, il fait nuit noire dans la baie de Somme, et il ne faut pas tendre beaucoup l'oreille pour entendre les cris des appelants amenés en cage pour chasser malgré tout. "Autour de nous, là à quarante mètre de nous il y en a un. A cent mètres devant et derrière il y en a un. On est bien entouré", explique Logan, 30 ans qui fait partie de ces chasseurs qui bravent le confinement.

Comme d'autres chasseurs qui s'étaient d'abord rassemblés mercredi à Saint-Valery sur Somme pour contester cette interdiction liée au confinement, Logan estime que l'Etat "porte atteinte aux libertés fondamentales". Il ne veut pas être privé d'un des meilleurs moments de la saison de chasse au gibier d'eau. Quitte à risquer l'amende.