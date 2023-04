Somme : la ville de Ham appelle aux dons pour restaurer un monument aux morts de la Guerre de 1870

Ce n'est sans doute pas le plus connu des conflits, il l'est beaucoup moins, par exemple que la Grande Guerre, très présente dans l'histoire de la Somme. Mais la guerre de 1870, qui a opposé la France et la Prusse a quand même laissé quelques traces dans notre département.

ⓘ Publicité

Dans le cimetière de Ham, dans l'est samarien, un monument est dédié à des soldats français qui ont combattu il y a plus de 150 ans. "Il commémore les combats du 9 décembre 1870", explique Régis de Lauzane, délégué de la Fondation du Patrimoine dans la Somme . "Une garnison prussienne était assiégée dans Ham, elle a capitulé et ce monument est dédié aux soldats de l'armée du Nord."

Un monument qui est aujourd'hui en très mauvais état, "victime de l'érosion", poursuit Régis de Lauzane. D'où l'appel aux dons, lancé par la commune, en lien avec la Fondation du Patrimoine. "La restauration de ce très rare monument commémorant les combats de 1870 dans la Somme est un devoir de mémoire devenu indispensable."

S'il est financé (20 000 euros), le chantier prévoit "un nettoyage de la pierre et un traitement anti-mousse, la restauration des armoiries et des sculptures, la retaille des lettres et le nettoyage de la pierre tombale ainsi que la peinture des ferronneries." Un précédent appel aux dons, il y a cinq ans n'avait pas abouti.