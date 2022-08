Somme : le Château de Bouillancourt va bénéficier des recettes de la Mission Patrimoine

C'est une belle surprise, pour le Château de Bouillancourt, à Bouillancourt-en-Séry dans la Somme ! Il vient d'être retenu pour bénéficier des recettes de la Mission Patrimoine, lancée par Stéphane Bern. Au total, 100 sites, un par département, ont été choisis. Ce financement doit permettre de réparer la toiture du château et de ses dépendances. Même si le montant n'est pour le moment pas connu, les propriétaires espèrent 300 mille euros. Entretien avec Vincent de Lardemelle, qui a acquis le monument il y a deux ans avec sa femme.

Comment réagissez-vous à cette annonce ?

C'est une super bonne nouvelle qu'on a appris ce lundi matin en exclusivité. Pour nous, c'est un accélérateur, surtout, d'un projet qui a commencé il y a deux ans, qui va nous permettre de valider et de continuer à bosser sur sur ce qu'on est en train d'essayer d'imaginer comme nouvelle vie pour ce château.

A quoi pourraient servir les fonds ?

On est dans une propriété 13ᵉ, 18ᵉ, 19ᵉ avec des toitures, des charpentes, que ce soit les grandes écuries comme le château qui sont extrêmement dégradées. Cela ne nous a pas empêché de faire vivre ce château depuis deux ans, au travers de nos trois associations et de notre projet autour de l'homme, de la terre et du patrimoine. Mais ce sont des éléments fondamentaux pour durer, pour que tout notre projet de nouvelle vie dans le château, s'inscrive dans la durée. Parce que tant que la toiture est très dégradée et qu'il y a une cinquantaine de seaux dans le grenier, que je ne dors pas la nuit quand il y a un coup de vent parce que je pense qu'il y a des cheminées qui vont tomber sur l'ancienne toiture, c'est compliqué d'imaginer du long terme.

Le château de Bouillancourt va bénéficier de la Mission Patrimoine. - D.R.

Pour nous, c'est ça l'enjeu, et notre dossier auprès de la Mission Bern, c'était nous permettre de poursuivre cette aventure formidable qu'on a commencé il y a deux ans et surtout l'inscrire dans la durée, avec des travaux de fond qui sont lourds, qui seront très coûteux : refaire toutes les toitures des tours XIIIᵉ siècle, du château 18ᵉ, des écuries 19ᵉ, refaire les charpentes et refaire toutes les toutes les huisseries de la façade nord ouest qui sont très dégradées par les vents dominants.

Combien espérez-vous de cette opération ?

On espère le maximum, mais c'est très compliqué. On engage une première phase de chantier d'environ 700 000 €. On pense qu'on sera financés par la Drac, direction régionale des affaires culturelles, parce qu'on est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et on a commencé un gros travail de fond avec la Drac depuis deux ans sur l'estimation des travaux et l'organisation de la planification du chantier. Maintenant, les financements Drac ne suffisent pas, c'est une participation de l'État et il faut trouver des financements différents. Donc, le financement de la Mission Bern pour nous est un complément formidable et on espère qu'on aura des compléments par d'autres fondations qui vont nous rejoindre.

Les tours du château de Bouillancourt. - D.R.

Etre choisis parmi tous les projets de la Somme, vous y croyiez ?

On a un projet qui est très particulier parce qu'on n'est pas des privés qui veulent s'installer dans un château. Il y a trois associations qui sont installées ici. On est une forme de tiers lieu autour de trois axes qui sont réparer la terre, réparer l'homme et réparer le patrimoine. La terre, c'est un jardinier qui est installé à Bouillancourt et qui travaille en permaculture. L'homme, c'est une épicerie participative qui est en train de s'installer et une association, Bouillons de printemps, qui anime et organise des activités culturelles au château, et le patrimoine, bien sûr, c'est réparer le château.

L'écure du château de Bouillancourt - D.R.

C'est vrai que cette dimension un peu spécifique de réinventer un nouveau mode de vie dans ces grands châteaux, c'est un plus. C'est quelque chose qui nous a donné un peu plus d'espoir que si c'était juste : "on veut réparer notre résidence secondaire". Cet élément là, on a senti que c'est un vrai sujet, que ce soit pour la Drac, que ce soit auprès de la Fondation du patrimoine, auprès de la Mission Bern. Mais ce n'était pas du tout gagné, parce qu'il y a plein d'autres projets formidables dans le département de la Somme qui ont candidaté aussi, donc voilà, on est très heureux.