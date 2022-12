Somme : les SDF confrontés aux températures hivernales très froides

Pour les SDF, l'hiver est la saison la plus compliquée. Image d'illustration.

Près de la gare d'Amiens, Bébert (prénom d'emprunt) est obligé d'empiler les couches de vêtements pour résister au froid mordant. "Je porte deux manteaux, trois pulls, et malgré ça je commence à être enrhumé" explique ce sans-abri, à la rue depuis le mois de juillet.

Dans la Somme, les températures ont fortement baissé ces derniers jours, avec des ressentis négatifs même en journée. Pour les SDF, la vie déjà très compliquée se transforme en véritable calvaire. Sébastien fait la manche devant une boulangerie du centre-ville, et ce froid le fait grelotter. "Quand cela caille comme ça, quand on est toute la journée dehors, c'est vraiment très dur", commence-t-il.

Engelures aux pieds

"On se chope des engelures aux pieds, les pieds souffrent beaucoup, car on est statiques, on ne bouge quasiment pas", explique-t-il. Alors quand les températures deviennent vraiment intolérables, Sébastien se réfugie dans des magasins pour se réchauffer.

"Généralement, on se fait jeter au bout de 5-10 minutes, mais bon, on essaie de revenir un quart d'heure après", sourit-il. Sébastien dort dans un foyer de la Croix-Rouge la nuit, mais certains SDF passent toute leur journée dehors. C'est le cas de Mickaël, qui refuse d'aller dans les foyers.

La nuit sur des cartons près de la gare

"Je dors près de la gare, je mets des cartons par terre, heureusement que j'ai des couvertures, sinon je ne saurais pas comment faire", raconte le jeune homme qui vit dans la rue depuis trois ans.