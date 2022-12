Somme : Montdidier retrouve un sous-préfet, comme promis par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron l'avait annoncé en octobre : Montdidier est à nouveau une sous-préfecture ! Dans un décret paru ce jeudi au Journal Officiel , le président de la République nomme Silvère Say, administrateur territorial, pour une durée de trois ans.

En octobre dernier, le chef de l'Etat avait promis la réouverture de six sous-préfectures d'ici la fin 2022, symbole d'un "retour des services publics dans les territoires ruraux" indiquait à l'époque l'Elysée. Emmanuel Macron s'était même rendu en Mayenne pour assurer le service après-vente, lors de l'ouverture de la sous-préfecture de Château-Gontier.

Un seul sous-préfet pour Péronne et Montdidier depuis 2017

Montdidier avait perdu son sous-préfet en 2017, lorsqu'il avait été décidé qu'un seul représentant de l'Etat gérerait les arrondissements de Péronne et de Montdidier. "Il s’agit de restaurer le lien entre les Français et les services publics et une sous-préfecture" déclarait le 11 octobre dernier, sur France Bleu Picardie Caroline Cayeux, à l'époque encore ministre en charge des collectivités territoriales. "C’est beaucoup de symboles. C’est le symbole de la présence de l’Etat, c’est une nouvelle interlocutrice des maires et puis c’est permettre aussi d’assurer un meilleur suivi des politiques publiques."