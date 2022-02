Somme : où en est le dédommagement des sinistrés des tempêtes Eunice et Franklin à Abbeville ?

Après le passage des tempêtes Eunice et Franklin dans le nord de la France, le 18 et 20 février, les sinistrés de la Somme doivent au plus vite signaler leurs dégâts auprès des assureurs. À Abbeville, très touchée, certaines agences sont effectivement très sollicitées et assurent faire leur maximum. Mais d'autres assurés ont moins de chance et au choc du sinistre s'ajoutent des démarches poussives.

Chez l'habitante la plus touchée, des lourdeurs administratives épuisantes

Rue Leday à Abbeville, Marie-Christine est l'habitante la plus touchée de la ville, de l'avis de la mairie. Vendredi 18 février, les vents violents soulèvent la charpente de son chalet et plient son toit en deux. Après les bourrasques, l'habitante reste deux bons jours sans toit, faute de trouver un couvreur disponible, et l'eau s'infiltre.

Le chalet de Marie-Christine est désormais couvert, mais l'eau s'est infiltrée dans les plafonds. © Radio France - Céline Autin

Ses plafonds laissent voir des traces d'humidité : "ça prend dans mes lustres, constate, dépitée, Marie-Christine. L'eau, c'est vicieux, ça rentre partout ! J'en ai dans mes deux chambres, ma salle de bain, ma cuisine ... il y a des malheurs plus gros que ça, mais c'est très désagréable." Marie-Christine ne dort plus chez elle, épuisée à force de devoir éponger l'eau qui goutte. Elle a enlevé ses meubles et ses couvertures pour les mettre à l'abri.

C'est le parcours du combattant - Marie-Christine, habitante la plus sinistrée d'Abbeville

Une heure à peine après le sinistre, l'habitante prévient son assurance. Elle obtient un expert au bout du fil ... qui ne prend pas la mesure de ce qui lui arrive : "ces gens ne déplacent pas, et ce n'est pas normal. Ils ne savent même pas si c'est un chalet, pour commencer, si j'ai des tôles ou des tuiles. Et puis à la fin, on m'a fait un expertise de 3.000 euros de dégâts ! A la fin, je suis bien ! Ou alors ils pensent que je vais rester dans un cabanon de jardin !" Marie-Christine proteste et obtient qu'un expert se déplace en fin de semaine. Elle dit sa fatigue : "hormis le choc, je vais être plus usée avec [le manque de] rapidité, les gens qui me font aller à droite, à gauche : c'est le parcours du combattant."

Les assureurs souples sur le délai de cinq jours pour déclarer un sinistre

L'assurance de Marie-Christine se trouve à Paris. Nous sommes allés voir dans une autre agence d'assurance d'Abbeville la manière dont sont traités les dossiers des particuliers sinistrés. Sylvie Lallot, agent d'assurances rue des Teinturiers, assure de leur bonne prise en charge : "normalement le délai pour déclarer un sinistre est de cinq jours, mais là on va doubler. On reçoit encore des demandes, parfois certains ne se rendent pas compte tout de suite, ou bien celles et ceux qui ont des maisons secondaires et qui n'ont pas connaissance immédiatement des dommages."

Cinq jours après le passage d'Eunice, son agence doit gérer 35 à 40 dossiers. Et comme souligné par le ministre de l'Intérieur, les dommages causés par le vent et par les infiltrations sont pris en charge par les assurances grâce à la garantie prévue par chaque contrat. Sylvie Lallot confirme : "on rassure les clients : tout nos contrats habitations, multirisque professionnel et agricole sur les biens immobiliers ont tous la garantie aléas climatique, tempête. Ensuite il faut préparer un dossier avec des photos."

Du côté de la municipalité, on attend la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Une trentaine de bâtiments communaux ont été endommagés lors des deux tempêtes. Et la franchise n'est pas la même : 1.500 euros pour tout les bâtiments si l'état de catastrophe naturel est reconnu,1.500 euros par bâtiment s'il ne l'est pas.