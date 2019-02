Somme : une boîte pour faciliter le travail des secours chez les personnes âgées

La communauté de communes Somme Sud Ouest commence à distribuer une petite boîte en plastique contenant une fiche avec une série de renseignements comme les traitements médicaux, chez les habitants de plus de 60 ans afin de faciliter les interventions des pompiers

Somme - France

La communauté de communes Somme Sud Ouest (119 communes dont Poix-de-Picardie, Conty, Airaines, Hornoy-le-Bourg) lance en partenariat avec le service de secours et d'incendie de la Somme, un nouvel outil pour faciliter l'intervention des pompiers chez les habitants de plus de 60 ans. Il s'agit d'une petite boîte en plastique contenant une fiche avec une série de renseignements sur la personne comme l'identité, les médicaments du moment, les antécédents médicaux... Des renseignements précieux sur lesquels les pompiers ont souvent du mal à mettre la main rapidement notamment quand ils interviennent en cas de chute et que la personne ne peut pas les donner.

Une boîte à mettre dans le frigo

10 000 boîtes doivent ainsi être distribuées. Elles devront être placées dans le frigo. C'est l'endroit le plus pratique, choisi par le service d'accompagnement pour Bien Vieillir à Domicile de la communauté de communes et les pompiers. Un autocollant sera apposé sur la porte d'entrée ou la sonnette pour que les secours soient prévenus de la présence de la petite boîte.

Les habitants concernés peuvent aussi se procurer la boîte et la fiche, auprès de la communauté de communes Somme Sud Ouest, des services d'aides à domicile de la communauté de communes ou des pompiers.