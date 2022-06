Somme : Villers-Bretonneux sous surveillance vidéo

Pas plus grosse qu'un ballon de handball. Les treize caméras de vidéosurveillance à Villers-Bretonneux, fixées aux lampadaires sont discrètes et placées, notamment en sortie de commune. La mairie espère ainsi rassurer la population et lutter contre la délinquance. Coût de l'opération : 100.000 euros, mais les subventions, entre autres de la région et du département, ramènent la facture à 22.000 euros.

Sous surveillance

Assis sur un banc de la Place du Général de Gaulle, au pied de l'un des appareils, une bande d'amis débatte sur le sujet. "C'est une protection pour les enfants, les femmes, tout le monde, comme cela les gens se sentent plus en sécurité", défend Jean-Luc. "Non, c'est de la surveillance", répond Daniel, on est toujours surveillé, au lieu de mettre un policier, ils ont préféré mettre des caméras."

Si cela peut sécuriser le centre-ville, c'est bien parce qu'il y a pas mal d'incivilités par des jeunes" - Olivier, gérant du bistrot "Le Forum"

En face, le bistrot "Le forum" est unanime sur la question. "Si cela peut sécuriser le centre-ville, c'est bien parce qu'il y a pas mal d'incivilités par des jeunes", argumente le gérant, Olivier. A ses côtés, sa compagne, Laurence, enchaine : "S'il y a des dégradations, ils retrouveront plus facilement les auteurs. Nous appelons souvent la police la nuit parce qu'il y a du bazar, et ils ont du mal à les attraper."

Des caméras plutôt qu'un nouvel agent ?

Seulement deux agents municipaux circulent aujourd'hui à Villers-Bretonneux. Eric Lavoisier, élu de l'opposition, regrette le choix des caméras plutôt que du recrutement : "Les caméras ont tendance à déplacer les problèmes, et non pas à les régler. Nous, nous préférons investir dans l'humain qui permet d'être là, auprès des habitants."

à lire aussi Bientôt 37 caméras de vidéosurveillance installées à Breil-sur-Roya

Mais un nouvel agent coûterait plus cher rappelle le maire. "Je ne vais pas augmenter les impôts pour avoir des agents plein dans Villers. Ce n'est pas possible. Tout le monde préférait de mettre un agent dans toutes les rues... Ce n'est pas possible", insiste Didier Dinouard. L'édile a un autre argument massue. Cette semaine les caméras ont déjà fait leurs preuves suite aux cambriolages de deux commerces. Les images de vidéosurveillance ont permis aux gendarmes d'interpeller les auteurs.

A terme neuf autres caméras seront installées en plus des treize qui viennent d'être achetées. Les enregistrements de vidéosurveillance sont gardés 15 jours, avant d'être supprimés. Seuls le maire, un adjoint et les deux policiers municipaux sont habilités à les visionner, en association avec la gendarmerie, et sur réquisition de la Justice. Les endroits cibles de dégradations et de dépôt d'ordures, ou encore le city-stade, en seront dotés.