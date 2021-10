Sommet de l'élevage : des militants L214 dénoncent les pratiques de l'élevage intensif

Une dizaine de militants s'allongent sur le sol de la place de Jaude, et diffusent des bruits d'animaux agonisants. Sur leurs pancartes, des photos de poules, vaches ou encore cochons mal en point, la plupart issus d'élevages intensifs.

Le but de cette action de L214 est de sensibiliser à ces problématiques, alors que le Sommet de l'élevage doit se tenir à la Grande Halle d'Auvergne, dans quelques jours à peine, du mardi 5 au vendredi 8 octobre. C'est en tout cas ce que compte faire Lola Ruat, référente L214 en Auvergne :

On considère que ce Sommet présente une vitrine qui n'est pas la réalité. On voit des animaux qui sont heureux dans les champs, en plein air, et malheureusement ce n'est pas le cas pour une grande majorité d'entre eux.