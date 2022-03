Sommet européen à Versailles : découvrez toutes les restrictions mises en place jusqu'au 12 mars

Le château de Versailles ferme ses portes au public du 8 au 12 mars. Les jardins seront inaccessibles du 8 au 11 mars et le Grand Trianon jusqu'au 12 mars. Le château accueille le Sommet des chefs d'État et de gouvernements européens. Découvrez toutes les restrictions qui ont été décidées.

Attention, pour cause de Sommet européen, impossible de visiter le château de Versailles ou le Grand Trianon jusqu'au 12 mars. Les jardins sont fermés jusqu'au 11 mars.

Dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, le Sommet des chefs d'État et de gouvernements se tiendra au château de Versailles les 10 et 11 mars.

Pour informer le public sur les restrictions, le préfet des Yvelines ouvre une cellule d'information. Il y a une adresse mail : pref-sommet@yvelines.gouv.fr et un numéro de téléphone, le 07 85 58 86 93 (du 10 mars 08h00 au 11 mars 20h00 sans interruption).

Restrictions de circulation et de stationnements

Les abords du château de Versailles sont répartis en trois zones : rouge, orange et jaune. Dans ces trois zones, il est interdit de se garer du 9 mars minuit, au 11 mars à 20h00. Dix points d'entrées dans ces zones sont prévus. Il y aura des filtrages.

Les mesures de sécurité

La gare de Versailles château rive gauche sera fermée. Il n'y aura pas de trafic du jeudi 10 mars à 10h00 au vendredi 11 mars à 18h00. Les lignes de bus concernées seront redirigées.

Certaines zones du bois de Satory en forêt domaniale de Versailles sont interdites les 10 et 11 mars.

Il y aura un dispositif particulier de sûreté aérienne et jusqu'au 11 mars les drones et autres avions télépilotés sont interdits dans un rayon de 15 kilomètres autour de Versailles.

Il est aussi interdit de transporter ou de faire des feux d'artifice et de transporter du carburant dans des bidons jusqu'au 11 mars à Versailles et Saint-Cyr-l'Ecole.

Les restrictions dans les trois zones

La zone rouge

Elle est interdite aux piétons. Aucun véhicule ne peut y circuler ni s'y garer. Une exception pour le personnel autorisé et les riverains qui devront présenter un justificatif de domicile. Les établissements situés dans cette zone et qui reçoivent du public ne seront pas accessibles.

La zone rouge s’étend sur l’ensemble du domaine historique de Versailles, les châteaux de Versailles et de Trianon, l’ensemble des parcs, jardins, bâtiments et dépendances du domaine, la place d’armes, la rue de la Chancellerie, la rue des Récollets, jusqu’à l’angle avec la rue Saint-Julien, la rue Pierre de Nolhac et la rue de l’Indépendance américaine jusqu’à l’angle avec la rue Saint-Julien.

La zone orange

Elle est autorisée aux piétons à condition d'y habiter ou d'avoir un motif valable d'accès comme un rendez-vous médical. Les cafés, restaurants, hôtels restent accessibles mais seulement à pied sauf pour les personnes handicapées (avec un justificatif). Pas question toutefois de circuler en voiture ou de vous garer dans cette zone. Elle est aussi interdite aux livreurs

Cette zone inclut les voies suivantes : la route départementale 10, entre l’entrée dans la commune de Versailles depuis Saint-Cyr-l’École jusqu’à la rue de l’orangerie, la rue de l’orangerie, la rue de l’Indépendance américaine au sud du croisement avec la rue Saint-Julien, la rue des Récollets au sud du croisement avec la rue Saint-Julien, l’impasse Joseph-Adrien Le Roi, la cour des senteurs, le jardin des Récollets, le jardin des senteurs, la rue Saint-Julien, la rue du Vieux Versailles, la rue Mazière, la rue Bailly, la rue du Jeu de Paume, la rue de Fontenay, l’impasse et le square des Chevau-légers, le passage du Marquis de la Londe, la rue de Satory, l’avenue de Sceaux, entre le croisement avec l’impasse des chevau-légers et l’avenue Nepveu Sud, l’avenue Nepveu Sud, l’avenue Rockefeller, l’avenue de Paris, entre l’avenue Rockefeller et le croisement avec les avenues de l’Europe et du Général de Gaulle, l’avenue de Saint-Cloud, entre l’avenue Rockefeller et le croisement avec l’avenue de l’Europe et la rue du Maréchal Foch, la rue Hoche, entre l’avenue de Saint-Cloud et la place Hoche, la rue Colbert, la rue Robert de Cotte, l’avenue Nepveu Nord, la rue Sainte Anne, la rue de Marly, la rue Madame, la rue du Peintre Lebrun, de la rue Robert de Cotte à la rue Carnot, la rue Eudore Soulié, la place Léon Gambetta et la rue des réservoirs, de la place Léon Gambetta jusqu’au croisement avec la rue Carnot.

La zone jaune

Dans cette zone, la circulation pourra être interrompue mais ce sera ponctuel. Le stationnement sera interdit sur la voie principale des portions concernées de l’avenue Saint-Cloud, de l’avenue des États-Unis et du boulevard de la Reine.

Cette zone comprend une partie du Boulevard de la Reine, entre le boulevard du Roi et la grille de la Reine, l’avenue de l’Europe, l’avenue de Saint-Cloud, entre le croisement avec l’avenue de l’Europe et la place Alexandre Ier, ainsi que l’avenue des États-Unis, jusqu’au croisement avec le boulevard de la Reine et avec le boulevard de la République.