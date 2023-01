Son chat se sauve après l'avoir sauvé d'un incendie, il veut le retrouver

Il est à peine 1 heure du matin le 12 janvier quand Christophe, DJ à Homécourt, est réveillé par son chat. Rien d'inhabituel jusque-là sauf que quand Christophe se lève, il constate que son salon est en proie aux flammes.

"Il dormait et Blitz lui a sauté dessus. Quand il s'est réveillé, il avait la tête dans les fumées toutes épaisses. C'est sûrement ce qui lui a sauvé la vie", raconte Pascale, la compagne de Christophe.

Dans l'incendie, Christophe a perdu tout son matériel de DJ et son appartement a été totalement ravagé par les flammes. Il a aussi perdu Blitz, qui s'est enfuie de l'appartement après que son maître a ouvert la fenêtre.

"Il y a une dizaine d'habitants dans l'immeuble, il s'est assuré d'évacuer tout le monde avant de quitter le bâtiment", souligne Pascale.

Blitz est toujours recherchée

Blitz est elle-même une rescapée. "Je promenais les chiens d'une amie en pleine campagne quand j'ai entendu des miaulements dans une petite cabane", raconte Pascale. "J'ai déjà deux chats, donc je me suis dis que j'allais attendre le lendemain pour voir si elle était vraiment abandonnée. Le lendemain elle était encore là, donc je l'ai recueillie. On l'a appelé Blitz, parce qu'elle a la queue comme un éclair".

Blitz a un an et demi, sa robe est écaille de tortue et "sa tête est comme coupée en deux, avec un trait noir sur le milieu du visage". Malgré leurs recherches à Homécourt, Pascale et Christophe n'ont toujours pas remis la main sur leur chat.

Si vous pensez avoir aperçu Blitz, vous pouvez contacter sa propriétaire à l'adresse : moi.c.mimy@hotmail.fr