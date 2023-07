Son chauffage reste allumé à fond malgré la chaleur à Avignon

Le Vaucluse passera en vigilance orange à la canicule à partir de 12h ce mardi et les températures vont approcher 40 degrés par endroit. Mais dans l'appartement de Fatih à Avignon, le chauffage se met en marche ! Il vit dans un trois pièces déjà mal isolé de la cité Louis Gros, près de Monclar. Mais en plus, sa chaudière dysfonctionne et allume automatiquement le chauffage au maximum s'il ne l'éteint pas.

"Quand vous rentrez, vous sentez immédiatement la chaleur. Il fait vraiment, vraiment chaud. C'est invivable", souffle-t-il en entrant dans l'appartement. S'il ne coupe sa chaudière, pour avoir de l'eau chaude par exemple, tous les radiateurs s'enclenchent au maximum. "Je dois faire ma douche avec la chaleur des radiateurs, explique-t-il. Si j'enclenche l'eau chaude, les radiateurs s'allument. Alors je fais vite ma douche, j'éteins la chaudière et je sors vite dehors pour avoir de l'air parce qu'il doit faire au moins 40 degrés".

"Je n'imagine pas ma facture"

Et Fatih va devoir payer pour tout le gaz consommé, en plus de ses 300 euros de loyer. "Je suis parti quelques jours en vacances, et mes radiateurs sont restés allumés à fond. Je n'imagine même pas ma facture", se désole-t-il. Ses coups de fil réguliers au bailleur et les visites du chauffagiste n'ont pour le moment rien réglé : "J'ai appelé des millions de fois, mais je suis démuni". Comme d'autres habitants du quartier, il attend désespérément un logement dans un autre quartier.

Les immeubles de la cité Louis Gros à Avignon. © Radio France - Adèle Bossard