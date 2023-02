"Son discours avait une âme", Agathe Hébras va poursuivre l'œuvre de son grand-père pour Oradour-sur-Glane

C'est un hommage national qui sera rendu ce vendredi à Robert Hébras ce vendredi 17 février à Oradour-sur-Glane, le village de Haute-Vienne où il a toujours vécu. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, et la secrétaire d'État chargée des Anciens combattants, Patricia Mirallès, seront présents pour honorer la mémoire de celui qui était le dernier survivant du massacre perpétré par la SS dans le village le 10 juin 1944.

Décédé à l'âge de 97 ans ce vendredi 11 février, Robert Hébras a passé le reste de sa vie à témoigner du drame qui a coûté la vie à 643 personnes, dont sa mère et deux de ses sœurs, auprès des plus jeunes notamment, et à porter un message de réconciliation. Cette histoire et cet engagement, il les a confiés à sa petite-fille Agathe Hébras pour qu'elle poursuive son œuvre. Une mission évidente à ses yeux, comme elle l'a confié à France Bleu Limousin dont elle était l'invitée.

Bonjour Agathe Hébras, c'est un moment singulier pour vous parce que ce grand homme dont on célèbre la mémoire, c'est d'abord pour vous un grand-père, votre grand-père ?

Effectivement, c'est Robert Hébras mais moi c'était mon papy, donc quand on était tous les deux, j'ai tous mes souvenirs d'enfant. Quand j'étais petite, je passais beaucoup de mes journées libres chez lui, et après, quand j'étais adolescente, je passais tous mes étés chez lui. On a passé beaucoup, beaucoup de temps tous les deux et en plus, j'étais particulièrement chouchoutée et gâtée.

Vous avez donc des souvenirs de famille avec lui, mais Robert Hébras, effectivement, c'était aussi un témoin précieux de l'histoire tragique d'Oradour-sur-Glane, d'où l'hommage officiel qui lui est rendu aujourd'hui. Ce moment solennel est important pour vous, même si ça vous prive d'une part d'intimité dans ce deuil ?

Tout à fait, c'est très perturbant d'un point de vue intime et personnel, parce qu'on est obligé de le prêter un peu en quelque sorte. Mais là, on ne se voyait pas de le laisser partir comme ça, dans un hommage simplement intime et familial. C'est pour ça qu'on a accepté qu'il y ait une cérémonie publique qui soit rendue, et ensuite on aura un deuxième temps pour des obsèques familiales.

C'est une reconnaissance aussi de tout ce qu'il a fait ?

C'est en ce sens là que l'hommage a du sens, parce qu'effectivement, d'abord, il est reconnu par beaucoup de personnes et beaucoup d'anonymes. On voulait aussi que tous ces anonymes puissent venir lui rendre hommage, pouvoir dire la Nation peut venir lui rendre hommage.

Et à l'image aussi de ce qu'était votre grand-père, on a beaucoup parlé de son humilité, de son naturel, il était abordable.

Beaucoup de gens disent : on l'appréciait parce qu'il était simple, qu'il était gentil et que, effectivement, il essayait de pouvoir être approché par le plus grand nombre de personnes, même s'il était aussi très demandé. Donc je pense que ça reste quand même fidèle à ce qu'il était, à la fois un homme public et un homme abordable. C'est pour ça qu'on va essayer de faire une très belle cérémonie, qui sera assez simple.

Un registre de condoléances a été installé à la mairie d'Oradour-sur-Glane à deux jours de l'hommage national qui sera rendu à Robert Hébras. © Radio France - Nathalie Col

A quel moment il a commencé à vous parler de ce qui s'est passé à Oradour, de son histoire et à quel moment il est devenu, au delà du grand-père, aussi le témoin ?

Dès le début. Moi, j'ai grandi à Oradour, mes parents habitaient Oradour, donc j'ai découvert les ruines avant même de pouvoir comprendre ce que c'était. Et puis j'avais une relation fusionnelle avec lui, on était très, très liés, et il m'a amené dans le village avant même que je comprenne. Après, ça s'est fait petit à petit. Je crois aussi que c'est parce qu'il commençait à s'inquiéter de son départ. Déjà il y a 30 ans, quand je suis née, je sais qu'il avait dit à ma mère : "j'espère que je la verrai aller à l'école". Donc assez vite, il s'est dit "il faut que quelqu'un me succède" et puis il a vu que, même enfant, je commençais à m'intéresser à Oradour, très, très tôt, et c'est sûrement parti de là.

Tous ceux qui ont croisé son chemin disent qu'il avait cette capacité à expliquer, à vraiment transmettre ce qu'il s'est passé, à mettre de l'humanité aussi dans ces ruines. Il disait d'ailleurs "derrière chaque porte, chaque fenêtre, il y a un visage pour moi", il vous aussi transmis tout ça ?

Je pense que c'est la qualité de ses témoignages. Ce qu'il voulait, c'était raconter son histoire à lui en tant que témoin. Il voulait surtout pas se positionner, ni en tant qu'historien, ni en tant que scientifique. Il pensait aussi que, d'ailleurs pour la grande majorité des gens, Oradour ne devait pas être envisagée sous son angle historien et scientifique. La grande majorité des gens qui se rendent à Oradour, ils viennent pour se souvenir et pour la mémoire. Donc il mettait beaucoup de simplicité dans son discours et je pense que c'est ce que les gens retenaient. Son discours avait une âme. Je pense que ma plus-value aujourd'hui, c'est justement cet affect et tous les sentiments que j'ai pour lui, on les ressent aussi à travers mon discours.

C'est un héritage lourd à porter, avec une charge symbolique forte, et en même temps, ça a été une évidence pour vous deux ?

Oui, pour nous deux c'était une évidence. Lui voulait absolument témoigner, il a toujours dit "je témoigne pour la mémoire des 643 victimes". Ensuite, il m'a choisie, ça a été pour lui une évidence de me désigner moi, il était très, très content que j'accepte. J'ai toujours dit que ce n'était pas une charge, que c'était une mission qu'il m'avait confiée, que j'avais acceptée.

Il y a le souvenir de ce qui s'est passé à entretenir, mais aussi l'amitié franco-allemande et plus largement l'amitié entre les peuples. Votre grand père y tenait beaucoup, pour vous aussi, c'est important ?

Outre la mémoire de la journée du 10 juin, effectivement il s'est engagé, dès les années 80-90, sur la question de la réconciliation franco-allemande notamment. Aujourd'hui, Oradour a des liens d'amitié assez forts avec certaines villes allemandes, comme Dachau par exemple. On avait prévu d'y aller ensemble un jour, malheureusement on l'a pas fait. J'espère que je pourrais aller en Allemagne moi aussi et continuer, rencontrer les amis qu'il s'était fait là bas. Aujourd'hui ce sont mes amis à moi aussi. C'était vraiment des questions auxquelles il tenait, parce qu'il croit que, même si la mémoire des faits c'est très important, tout le reste donne aussi un sens encore plus fort à ce qui se passe ici.

Le parvis du Centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane. © Radio France - Nathalie Col