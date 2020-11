Un sapin de 12 mètres de haut, des illuminations, des torsades multicolores, pour un show lumineux inédit. Un "son et lumière" revisité où c'est le sapin qui se pare de ses plus beaux atours en musique. De quoi en prendre plein les yeux et les oreilles. Oublier un temps le confinement.

Noël : "Son et lumière" et féérie de couleurs à Saint-Jean-de-Luz

"Wow, c'est magnifique..." "Ca fait du bien..." "Ce sapin va devenir un véritable phare scintillant.. " de la cité des Corsaires. Des témoignages de Luziens, de commerçants, venus ce jeudi soir en très petit comité, cause sanitaire oblige, assister aux lancements des illuminations de Saint-Jean-de-Luz.

Un "son et lumière", un show lumineux, une création originale imaginée pour la cité Luzienne. Le grand sapin qui culmine à 12 mètres de hauteur, trône sur sur le kiosque de la place Louis XIV. Il s'illumine au rythme de la musique, à la manière des bâtiments éclairés que l'on peut voir également dans d'autres villes. "Là, c est la première fois qu'un spectacle de ce genre, en autonomie, a lieu en France" explique l'organisation. Pas peu fière d'appuyer sur le bouton, ce jeudi soir, pour éclairer les visages et faire scintiller les quelques paires d'yeux présentes.

Place Louis XIV - Saint-Jean-de-Luz © Radio France - Muriel Vitel

Une année de préparation, 2 semaines d'installation, 240 torsades, 60.000 LED, 40 suspensions, 6 kilomètres de guirlandes ; le show dure un peu plus de 6 minutes. Et à compter de ce vendredi 27 novembre à partir de 17h30 la place Louis XIV s'illumine, son sapin en son cœur également ainsi que l'ensemble des illuminations du centre-ville.

Les représentations ont lieux tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches à 17h30, 18h, 18h30,19h,19h30, 20h, et 20h30 et tous les jours à compter du 21 décembre au 03 janvier 2021.

Lumières de Noël sur Saint-Jean-de-Luz © Radio France - Muriel Vitel

La musique est une création exclusive de Matthieu Bertrane, musicien et compositeur.

Vous pouvez retrouver l'illumination de la Place Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz sur le site de la ville https://www\.saintjeandeluz\.fr/fr/