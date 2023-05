Son fils décède brutalement, ce Catalan entame un tour de France pour alerter sur le cancer des testicules

Dans sa maison d’Alenya, Pascal Michot fignole les derniers préparatifs. A 50 ans, cet artisan à la tête d’une entreprise spécialisée dans la plomberie et l’électricité va mettre pendant 39 jours ses chantiers en suspens.

Il s’élance pour un tour de France à vélo, en solitaire. Loin d’être un défi sportif, malgré les étapes de 150 kilomètres, ce cycliste amateur veut « réaliser quelque chose qui sort de l’ordinaire pour sensibiliser au cancer des testicules ». En juillet 2020, son fils Anthony est décédé. Il avait 19 ans et suivait des cours dans une école d’ingénieurs à Aubière, près de Clermont-Ferrand. Il n’avait jamais manifesté de soucis de santé.

Mais en février 2020, alors qu’il parcourt les 400 mètres qui séparent son logement de son école, il est obligé de s’arrêter à plusieurs reprises. « Il m’a appelé, il était essoufflé, et m’a dit qu’il était épuisé », raconte Pascal, son papa, qui vit alors en région parisienne, « je lui ai dit d’aller voir l’infirmière scolaire ».

Des métastases dans tout le corps

A ce moment-là, les parents d’Anthony ne se doutent pas que la situation est grave : il a un pneumothorax. Il faut d’urgence le conduire à l’hôpital pour regonfler son poumon décollé. Mais à 22h30, le soir même, un nouveau verdict tombe. « Coucou papa, j’ai bien un pneumothorax mais aussi un cancer des testicules. ». C’est par ce texto que Pascal Michot apprend la maladie de son fils. Il n’avait jamais parlé d’une grosseur au testicule. « C’était un sujet gênant pour lui », souffle Pascal.

« Il avait déjà quarante métastases par poumon, deux jours après il commençait la chimiothérapie », confie-il ému. Il voit en un mois de temps son fils perdre sept kilos. « Il était méconnaissable, les médecins nous avaient prévenu que ce serait dur mais ils avaient aussi parlé de 97% de chances d’en guérir », se rappelle-t-il. Chaque année, moins de 100 personnes décèdent de ce cancer en France. Alors toute la famille s’accroche à ces chiffres. Et le traitement semble fonctionner : en juillet 2020, on annonce à Anthony qu’il est en rémission.

Sujet tabou

Un soulagement de courte durée. Dix jours plus tard, il est pris d’intenses maux de tête. Sa mère le conduit à l’hôpital pour des examens de contrôle. Anthony rigole, cela rassure tout le monde. Mais le lendemain, il sombre dans le coma. Des métastases ont migré et touchent désormais les deux lobes de son cerveau. « Il n’y avait plus rien à faire, il est décédé quelques heures après », peine à dire ce papa*.*

Aujourd’hui Pascal Michot veut sensibiliser pour que l’histoire ne se répète pas. « Il faut que les jeunes sachent déceler ce cancer. Il suffit de faire une simple palpation, mais il y a un vrai tabou dès qu’on dit le mot ‘testicule’. On sait que les adolescents n’en parlent pas avec leurs parents » déplore-t-il. Alors pour pallier cette gêne, ce papa a décidé de s'inscrire sur les réseaux sociaux ( Facebook , Instagram , YouTube ) pour les toucher directement. Des vidéos seront publiées tout au long de son parcours de plus de 5 000 kilomètres. Il espère qu'à travers cette aventure, ses messages de prévention feront le tour du web car ce cancer touche principalement les jeunes entre 15 ans et 35 ans.

Suivi par de nombreux sponsors, il peut aussi compter sur la solidarité d’inconnus à travers tout l'Hexagone. Sur les 38 nuitées de son parcours, des habitants l’hébergent presque chaque soir. Une cagnotte sécurisée a également été lancée afin de financer les frais liés à son parcours et l’équipement de son vélo, le reste sera reversé pour améliorer l’accueil des jeunes lors de leurs séjours à l’hôpital. Des dons seront aussi faits à l’association Cancer Osons ! qui propose des activités culturelles et sportives aux hommes atteints d’un cancer des testicules ou de la prostate pour les aider à sortir de l’isolement.

Rendez-vous dimanche 7 mai à Saint-Cyprien pour accompagner Pascal lors de son départ en direction de Narbonne. Des cyclistes du club SC66 seront présents pour le soutenir sur les 40 premiers kilomètres.