Son mari dans le coma après l'acte 9 des Gilets jaunes à Bordeaux, elle dénonce un "geste intolérable"

Bordeaux, France

France Bleu Gironde : Comment évolue l'état de santé de votre mari ?

Cindy Béziade : Il est toujours inconscient à l'hôpital. Il n'y a pas beaucoup d'amélioration pour l'instant. Les médecins restent sur la réserve car il n'y a pas d'évolution.

Quel est votre sentiment sur ce qui s'est passé samedi ?

Au moment du tir de flashball, mon mari est de dos par rapport aux policiers, il ne court pas, il ne prend pas la fuite, il n'a même rien dans les mains. Je ne comprends pas le geste du policier. Nous n'étions pas ensemble à ce moment là. Dès qu'il y a eu des gaz lacrymogènes, nous nous sommes séparés. Je suis partie plus vite que lui. Je pensais qu'il me suivait mais pas du tout. J'ai pris une rue à gauche, il a dû prendre à droite et pensait que les policiers ne suivaient pas. Et ensuite, tout le monde a vu la vidéo, il se fait tirer dessus au niveau du visage.

Comment se passait la manifestation à ce moment là ?

On remontait la rue Sainte-Catherine, on arrivait sur la place du Grand Théâtre. Tout se passait très bien, il n'y avait aucun débordement. Je ne comprends pas pourquoi ils ont envoyé des gaz lacrymogènes. On a bien vu sur les vidéos que tout le monde arrivait sur la place et que tout se passait bien. On était juste en train de manifester. Les débordements, on voit bien chaque semaine que c'est en fin de journée que cela se produit, pas à ce moment là.

Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête confiée à l'IGPN, vous estimez que c'est une bonne chose ?

Oui, j'ai appris cela. Mais vous savez, ce n'est pas ma préoccupation première. Maintenant, ce geste est quand même disproportionné et intolérable. Et il faut que quelqu'un apporte des réponses aux questions que l'on se pose quant à l'utilisation de cette arme.

Vous allez porter plainte ?

Ce n'est pas la priorité. Pour l'instant, c'est mon mari et son état de santé. On verra. Je ne peux pas parler pour mon mari qui est encore bien loin de parler et de pouvoir prendre cette décision. Je serais bien allé porter plainte mais on m'a conseillé d'attendre et voir comment il allait se rétablir. Ce sera la décision de mon mari et pas la mienne.