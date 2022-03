Son père a tué sa mère : ce Rouennais publie un livre, 40 ans après

Le père de Rachid Lamara a tué sa mère de 22 coups de couteaux, il y a 40 ans. Le livre de ce Rouennais, "Il a tué ma mère", publié ce mercredi 23 mars, est le récit de sa recherche de la vérité et des conséquences du féminicide sur sa vie.

"Quand j'étais enfant, on m'a dit que c'était un accident dans la cuisine, qu'elle était tombée sur un couteau", se souvient Rachid Lamara, au micro de France bleu Normandie, ce mercredi 23 mars. Il publie, ce jour, son livre "Il a tué ma mère", sur l'assassinat de sa mère par son père, en 1982.

"L'État français m'a tué"

"C'était en moi, j'ai toujours cherché et j'ai trouvé le dossier", poursuit-il. C'est en 2012, à Nice, qu'il parvient à mettre la main sur le dossier de l'avocat de son père lors du procès. Il découvre tous les détails de l'affaire.

"Je pourrais attaquer l'État français pour non assistance à personne en danger, les services sociaux n'ont pas fait leur travail", écrit-il. Il reproche aux pouvoirs publics d'avoir abandonné sa mère qui avait porté plainte pour violences conjugales deux semaines avant sa mort : "Elle a été abandonnée parce qu'elle ne parlait pas Français, qu'elle n'était pas intégrée".

Mon père a assassiné cinq personnes ce jour-là : ma mère, mes trois frères et moi

Dans son livre le Rouennais décrit aussi les conséquences de ce féminicide sur lui et - dans une moindre mesure - sur ses trois frères. De retour en Algérie après la mort sa mère, deux de ses derniers ont commis des violences sur lui.

"Ça détruit la vie des enfants et de leurs enfants, continue-t-il. Ma mère, elle est partie. Les conséquences sont plus terrible encore, si je peux me permettre, que l'assassinat." Rachid Lamara se reconstruit peu à peu ; en parler, médiatiser son histoire, fait beaucoup. Aujourd'hui, il est aussi engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Le livre "Il a tué ma mère" co-écrit par Rachid Lamara et la journaliste Manon Loubet, est édité par City Éditions.