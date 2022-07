SONDAGE - 8 Français sur 10 favorables à l'inscription de l'accès à l'IVG dans la Constitution

Plus de 80% des Français sont pour l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, selon un sondage Ifop pour la Fondation Jean Jaurès publié ce mardi.

81% des Français sont favorables à l'inscription de l’accès à l’Interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution française, selon un sondage Ifop pour la Fondation Jean Jaurès, publié ce mardi. Une façon de protéger la loi Veil entrée en vigueur en 1975. Quatre propositions allant dans ce sens ont été déposées à l'Assemblée nationale (l'une par la Nupes, la seconde par la majorité présentielle) et au Sénat (l'une par les socialistes, l'autre par la communistes). Le débat a refait surface en France après la décision de la Cour suprême des États-Unis, le 24 juin dernier, d'enterrer l'arrêt Roe vs Wade qui garantissait le droit à l'avortement depuis 1973. Désormais, chaque Etat américain est libre d'autoriser les IVG ou non.

Le droit à l'avortement fait consensus en France

La majorité des personnes interrogées par l'institut de sondage Ifop ne craignent pas une remise en cause du droit à l'IVG en France. Néanmoins, ils jugent "utile" cette démarche constitutionnel. Ce sondage met en évidence que le droit à l'avortement fait aujourd'hui l'objet d'un véritable consensus en France, que ce soit chez les électeurs de droite ou de gauche : 78% des Français estiment qu'une femme doit avoir le droit d'avorter librement. Ils n'étaient que 48% en 1974, à quelques mois du vote de la loi Simone Veil qui a dépénalisé l'avortement en France.

Cette étude Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès a été réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 28 au 29 juin 2022 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 009 personnes âgées de 18 ans et plus.