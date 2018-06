Les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes sont généreux, plus que dans les autres régions de France métropolitaine. C'est ce qui ressort d'un sondage Odoxa pour Leetchi avec France Bleu et la Presse régionale, dévoilé mardi. Avec 313 euros en moyenne par habitant la région est deuxième.

evParmi les enseignements généraux à tirer de ce sondage réalisé par Odoxa pour Leetchi avec France Bleu et la Presse régionale, il faut souligner que les Français sont très généreux, autant pour des dons d'argent ou des dons matériels, mais ils ne semblent pas en être conscients. Ils imaginent souvent (à tort) que leurs voisins sont pingres.

Huit Français sur dix déclarent, via ce sondage, faire chaque année des dons d’argent à des associations, fondations, projets, ou à des particuliers.

à des associations, fondations, projets, ou à des particuliers. Neuf Français sur dix (88%) donnent chaque année autre chose que de l’argent (vêtements, nourriture, temps passé…) à une association ou à des particuliers.

(vêtements, nourriture, temps passé…) à une association ou à des particuliers. C’est à la recherche médicale que les Français préfèrent faire des dons mais de nombreuses autres causes suscitent l’intérêt des Français.

mais de nombreuses autres causes suscitent l’intérêt des Français. Un levier apparaît essentiel pour le don : la transparence.

Auvergne-Rhône-Alpes parmi les dons moyens annuels les plus élevés

Huit Français sur dix déclarent chaque année faire des dons d’argent à des associations, fondations, projets, ou à des particuliers. La somme d'argent donnée par an en moyenne par les Français est de 246 euros. Parmi les régions les plus portées vers le don d'argent chaque : Provence-Alpes-Côte-d’Azur (363 euros), Île-de-France (355 euros) et Auvergne-Rhône-Alpes (313 euros).

La générosité des Français est quelques fois invisible : selon le sondage Odoxa, quatre Français sur dix se montrent généreux en donnant de l’argent à des personnes en difficulté qu’ils ne connaissent pas, comme à des mendiants dans la rue par exemple. Outre les dons vers des associations ou fondations, le don via des cagnottes ou du crowdfunding se développe et concerne désormais une personnes sur cinq.

Les régions dans lesquelles le don moyen annuel est le plus élevé - Odoxa

C’est dans les Hauts-de-France (170 euros), les Pays-de-la-Loire (167 euros) et en Normandie (163 euros) que les dons sont les plus faibles. L'explication logique est sans doute liée au revenu brut disponible par habitant qui est plus modeste.

Beaucoup de dons matériels ou de temps en Auvergne-Rhône-Alpes

La générosité ne s'exprime pas que par quelques pièces de monnaie ou un billet. C'est ce que montre le sondage Odoxa, réalisé pour Leetchi / France Bleu / Presse régionale. En effet, trois quarts (75 %) des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes donne des vêtements, jouets, livres, meubles, chèques restaurant, de la nourriture ou du temps à une association.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est d'ailleurs la première à se distinguer dans ce domaine devant Provence-Alpes-Côted'Azur, Centre-Val-de-Loire et Nouvelle-Aquitaine.

7 Français sur 10 font des dons autres que d’argent à des particuliers - Odoxa

Dons « matériels » : 78% des Français ont pour habitude de donner des vêtements à des associations - Odoxa

La recherche médicale plébiscitée par les Français

C’est à la recherche médicale et la lutte contre les maladies que les Français préfèrent faire des dons pour 43% des personnes interrogées. Par ailleurs, la protection de l’enfance (36 %) et la lutte contre la pauvreté (35 %) sont les causes qui forment le trio de tête des Français interrogés, de tous âges.

La recherche médicale : cause privilégiée des Français - Odoxa

Les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes se disent généreux

Les trois quarts d'entre eux (75 %) se perçoivent bien comme des gens "généreux", comme la moyenne nationale de Français (74 %). Cependant, ils sont une majorité à croire que leurs voisins régionaux ne le sont pas.

Les trois quarts des Français se disent généreux - Odoxa

Consultez l'intégralité du sondage Odoxa

_______________________________________________

Sondage Odoxa pour Leetchi, France Bleu et la presse quotidienne régionale. Enquête réalisée auprès d'un échantillon de de 3015 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par internet du 26 avril au 2 mai 2018.