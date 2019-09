SONDAGE - Centre-Val de Loire, troisième région la plus généreuse de France

Selon un sondage Odoxa-Leetchi pour France Bleu et la presse régionale dévoilé ce mercredi, Centre-Val de Loire se classe à la troisième place des régions les plus généreuses. Les habitants donnent en moyenne 268 euros par an et par personne contre 225 euros au niveau national.

Avec 268 euros en moyenne de dons par an, les habitants de Centre-Val de Loire arrivent en 3e position du sondage Odoxa-Leetchi pour France Bleu et la presse régionale

Centre-Val de Loire, France

Les Français se sont montrés moins généreux cette année, avec en moyenne un don de 225 euros par personne et par an, contre 246 euros l'an dernier. Cette tendance qui ressort du sondage Odoxa-Leetchi pour France Bleu et la presse régionale, s'explique par un climat social tendu et le sentiment d'un pouvoir d'achat en berne. Ils disent aussi avoir besoin de plus de transparence sur l'utilisation de leur don et se tournent notamment vers les dons plus directs.

La région Centre-Val de Loire va à l'encontre de la tendance nationale avec des dons en hausse, puisqu'elle passe de la 5e à la 3e place de ce classement. Ses habitants donnent en moyenne 268 euros par an contre 212 euros en 2018. Les régions les plus généreuses sont l'Ile-de-France avec 324 euros en moyenne par personne et par an et Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 286 euros.

Les dons moyens par région par personne et par an - © Sondage Odoxa - Leetchi

La protection des animaux, première cause en Centre-Val de Loire

Ce sont les vêtements qui sont toujours les plus donnés en Centre-Val de Loire, devant la nourriture, les jouets et livres, et les meubles. Cela rejoint la tendance nationale. 72% des Français déclarent faire des dons de vêtements au moins de temps en temps, 68% en Centre-Val de Loire. Les habitants de la région déclarent privilégier les dons pour la protection des animaux (40%), soit la première cause en Centre-Val de Loire, devant la recherche médicale et la lutte contre les maladies (37%).

La protection des animaux est la cause privilégiée des habitants de Centre-Val de Loire - © Sondage Odoxa - Leetchi

Le montant moyen des cagnottes solidaires en baisse

La plateforme des cagnottes en ligne Leetchi observe une baisse globale du montant de la cagnotte moyenne, soit -75 euros en moyenne par cagnotte entre avril 2018 et avril 2019. En revanche, Leetchi constate aussi une augmentation du nombre de cagnottes créées, soit +53% par rapport à l'année précédente. Il s'avère que la notion de proximité est importante et le lien également avec l'actualité. Ces derniers mois par exemple, les hôpitaux ont été marqués par d'importants mouvements de grève et de nombreuses collectes ont fleuri sur Leetchi.

En Centre-Val de Loire, la cagnotte lancée par l'équipe Hand'Fauteuil de l'US Joué-lès-Tours après le vol de trois de leurs fauteuils roulants spécial sport est citée par les sondeurs. Plus de 6.200 euros ont été collectés.

Sondage Odoxa - Leetchi : enquête réalisée du 28 août au 3 septembre 2019 auprès d'un échantillon de 3.005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.