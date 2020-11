SONDAGE - Comment les Bretons ont vécu le 2e confinement ?

Distanciation sociale et gestes barrières : avez-vous le sentiment que, dans votre région, les habitants les respectent ? A la question posée par Odoxa-CGI, plus de la moitié des Français répond non, mais seulement 29% des personnes interrogées en Bretagne. Dans la région, on est donc moins méfiant que la moyenne des Français, surtout si l’on prend les habitants de Provence Alpes Côte d’Azur : eux sont 61% à se dire mécontents du civisme de leurs contemporains.

Baromètre Odoxa-CGI pour France Bleu et franceinfo : les gestes barrières

Le sondage s’intéresse aussi à l’état du système hospitalier : 11% seulement des Bretons trouvent que les hôpitaux n’arrivent pas à faire face à l’épidémie, quand ils sont 48% en Auvergne-Rhônes-Alpes ou 32% dans les Hauts-de-France.

Pendant ce deuxième confinement, 35 % des Bretons effectuent plus de sept sorties par semaine et ce sont les 25-64 ans qui ont le plus franchi la porte de leur maison ou appartement, les plus jeunes, et surtout les plus de 65 ans, étant les plus frileux.

Baromètre Odoxa-CGI pour France Bleu et franceinfo : les hôpitaux face à l'épidémie.

Pour quelles raisons sommes-nous sortis de notre domicile pendant ce confinement ?

Ce sondage nous montre que ce n’est pas tant l’envie de s’aérer qui nous pousse à sortir, mais d’abord l’achat de produits de première nécessité. Surtout, les sorties pour raisons professionnelles ont augmenté de 13 points par rapport au premier confinement (chiffre national).

Enfin, 10% des Bretons ont décidé de changer de région pour ce deuxième confinement, loin des régions Hauts-de-France (13%) et Ile-de-France (14%). Au plan national, 10% des Français ont quitté leur lieu de résidence habituel, c’est quatre points de plus qu’en mars.

Baromètre Odoxa-CGI pour France Bleu et franceinfo : déplacements pendant le 2e confinement.

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 13 au 19 novembre 2020. Echantillon de 3 003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Le sondage dans son intégralité :