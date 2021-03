SONDAGE - Coronavirus : les soignants et les caissières "héros" de la crise sanitaire pour les Français

A l'occasion de la journée spéciale "2020-2021 : 12 mois qui nous ont changés" qui se tient ce mercredi 17 mars, un sondage Odoxa réalisé pour France Bleu montre que les soignants et les caissières sont considérés comme les "héros" de la crise sanitaire par des Français, de plus en plus "à bout".

Voilà un an maintenant, jour pour jour, que nos vies ont été chamboulées par le premier confinement mis en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Le 17 mars 2020 à midi, la majorité du pays était mise à l'arrêt. Commerces et écoles fermés, télétravail pour les uns, chômage partiel pour les autres. Mais pour une toute une catégorie de la population, il a fallu continuer à exercer son métier, vaille que vaille : la "première ligne". Ce sont ces personnes que France Bleu souhaite mettre à l'honneur ce mercredi lors d'une journée spéciale "2020-2021 : 12 mois qui nous ont changés".

Pour l'occasion, un sondage réalisé par Odoxa pour France Bleu montre que ce sont avant tout les soignants que les Français considèrent être les véritables "héros" de la crise sanitaire.

Soignants, caissières et éboueurs, "héros" de la crise sanitaire

97% des sondés le pensent. Même si le temps où nous les applaudissions à la fenêtre tous les soirs à 20h semble loin, ils sont toujours au front, encore plus ces dernières semaines alors que les indicateurs de l'épidémie se dégradent. 77% des Français estiment que le rôle des personnels soignants, des pharmaciens, des chercheurs, a été extrêmement positif durant la crise.

Mais ils ne sont pas les seuls à bénéficier d'un regard bienveillant et reconnaissant. Les caissières, les éboueurs et les agents de nettoyage sont eux aussi perçus comme des héros, 92% des personnes interrogées estiment qu'ils ont joué un rôle positif. Des métiers plutôt considérés comme les "oubliés" de notre société.

Le personnel soignant est la profession ayant joué le rôle le plus positif - Odoxa

En plus de ces professions, les Français tiennent en haute estime toutes celles et ceux qui ont été en première ligne pour lutter contre l'épidémie et permettre à la France de continuer à fonctionner. C'est le cas des conducteurs de trains, de bus ou de métro (80% d'avis positifs), les instituteurs et professeurs (78%) et les forces de l'ordre (73%).

En miroir de cette reconnaissance, les Français estiment que ces catégories professionnelles ont été parmi celles qui ont le plus souffert de la crise sanitaire. 94% des sondés jugent que les soignants sont ceux qui ont été le plus impacté par les conséquences de l'épidémie. Ils sont 82% à le penser pour les caissières et 77% pour les éboueurs.

Le personnel soignant est la profession qui a le plus souffert - Odoxa

Travailleurs indépendants et étudiants les plus durement touchés

Autre enseignement de ce sondage, les Français estiment que les travailleurs indépendants (97%) et les étudiants (91%) sont les populations qui ont été les plus touchées par la crise sanitaire, davantage que les seniors. Tout particulièrement les restaurateurs et les patrons de bars attirent l'empathie des citoyens. 97% pensent ou savent qu'ils ont souffert de la crise, bien plus que les salariés (seulement 36% pensent qu'ils ont "beaucoup souffert"). Pourtant plus touchés que le reste de la population par le coronavirus, 49% des personnes interrogées pensent que les seniors ont "beaucoup souffert".

Les travailleurs indépendants et les étudiants sont les populations qui ont le plus souffert de la crise sanitaire - Odoxa

Des Français à bout

Après un an d'une succession de restrictions sanitaires, les Français sont 35% à ne plus supporter les privations et les contraintes imposées par l'épidémie et n'accepteront pas qu'elles se prolongent. Six Français sur dix assurent qu'ils ne tiendront pas ou plus de trois mois supplémentaires dans cette situation. Pour 60% des personnes interrogées, l'horizon du mois de juin est la dernière limite pour accepter les contraintes, pas au-delà.

35% des Français ne supportent déjà plus les privations et les contraintes imposées par la situation sanitaire - Odoxa

Parmi ce qui manque le plus aux Français depuis un an, c'est principalement le lien social qui est mis en avant. Ils sont 87% à estimer que ce qui est le plus dur à accepter est l'absence de lien social, plus particulièrement les fêtes et les moments entre amis. Ils sont 83% à regretter les réunions de famille et 82% à souffrir de la fermeture des bars et restaurants, lieux de socialisation les plus plébiscités. Près des trois-quarts des personnes interrogées (73%) disent souffrir du manque d'activités culturelles (cinéma, théâtre) et de voyages.

Pour 87% des Français, ce sont les fêtes et les moments entre amis qui leur ont le plus manqué depuis un an - Odoxa

Retourner au café ou au restaurant, priorité des Français lors du retour à la vie normale

Parmi les priorités fixées par les Français pour le retour à la vie normale : retourner dans les cafés et les restaurants (65%), refaire des réunions de famille et des fêtes avec leurs amis (54%). Viennent ensuite les voyages (43%), aller au cinéma (22%), faire du sport (17%), visiter des musées ou des expositions (9%) ou aller à des concerts (8%).

Lors du retour à une vie normale, 65% des Français souhaitent en priorité retourner dans les bars et les restaurants - Odoxa

Les effets bénéfiques de la pandémie

Malgré les difficultés générées par la crise sanitaire, les Français estiment que cette expérience a pu apporter des points positifs. Ils sont 56% à penser que cela les a rendus plus solidaire, et 55% plus altruistes. 60% d'entre eux pensent que l'épidémie leur a permis d'être "plus attentifs aux personnes âgées". Une prise de conscience qui ne devrait pas profiter aux organismes caritatifs. Plus de six Français sur dix ne comptent pas s'impliquer davantage dans des actions caritatives ou ne souhaitent pas être plus généreux.

Les Français sont 60% à se sentir davantage attentifs aux personnes âgées depuis le début de la crise sanitaire - Odoxa

Selon le dernier observatoire des générosités réalisé par Odoxa-Leetchi pour France Bleu, une baisse des dons a été observée à l'automne dernier. S'ils sont toujours aussi nombreux à donner, les Français donnent moins : 213 euros contre 225 euros en septembre 2019. Une tendance que l'institut de sondage explique par l'impact financier de la crise sanitaire sur les finances des citoyens.

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogé par Internet les 10 et 11 mars 2021. Echantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.