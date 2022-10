SONDAGE - Dons et solidarité : Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus généreuse de France

Anxiété économique, inquiétude sur l'inflation, guerre en Ukraine, crise sanitaire... Autant de raisons d'être prudents financièrement et donc de donner moins. Ces douze derniers mois, 35% des Français ont fait moins de dons qu'auparavant : c'est l'un des enseignements de l'Observatoire des générosités, un sondage* annuel publié ce jeudi par Odoxa pour Leetchi et France Bleu . Et, toujours selon cette enquête, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes la plus généreuse, celle où le don financier moyen est le plus important.

D'après Odoxa, le don moyen des Français s'est élevé à 200 euros, ces douze derniers mois, soit 7 euros de moins que l'année dernière . Les "plus généreux" sont en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 239 euros, et les dons les plus faibles sont en Bourgogne-Franche-Comte où le don moyen s'élève à 156 euros, juste en-dessous des Hauts-de-France (158 euros).

Dons des Français - Odoxa

Si la région AURA est en tête des régions les plus généreuses, il faut cependant noter que les dons des Français continuent de décliner depuis 2020 et la crise sanitaire. "35% des Français ont fait moins de dons qu’auparavant au cours des 12 derniers mois" pointe le sondage. La première explication, pour une majorité d'entre eux, est la baisse de leurs revenus et "le fait qu’ils peuvent moins se le permettre". C'est l'explication donnée par une écrasante majorité (81 %) des personnes interrogées. Près d’un quart d'entre eux craignent ainsi de devoir faire eux-mêmes appel à la solidarité pour s’en sortir et 8 sur 10 disent limiter leurs dons en raison de l'inflation.

Crise sanitaire et conflit ukrainien

Déjà diminués par la crise sanitaire, les dons des Français continuent aussi de décliner face au conflit ukrainien, note également le sondage. Même si, là encore, les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes restent parmi les plus généreux de France. D'après le sondage, 25% d'entre eux ont déjà fait un don depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en février 2022. C'est l'une des quatre régions les plus généreuses de France, derrière la Bourgogne-Franche-Comté (27%), le Grand-Est (28%) et les Hauts-de-France (31 %).

Dons des Français pour l'Ukraine. - Odoxa

L'écologie en tête des causes privilégiées par les Français

Dernier enseignement de ce sondage, après un été de perturbations climatiques majeures, la protection de l’environnement est la cause dont le soutien progresse le plus (+7pts), aux côtés de l’aide d’urgence aux populations victimes de catastrophes naturelles ou d’attentats (+5pts).

* Sondage réalisé par Odoxa pour Leetchi.com et France Bleu. Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 14 au 16 septembre 2022. Echantillon de 3.015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.